日本将解禁受精卵“基因组编辑”

使用人类受精卵对 “ 基因组编辑 ” 技术进行研究一事将于明年春天获得解禁。 “ 基因组编辑 ” 技术可以对生物细胞拥有的全部遗传密码（基因组）中的目标基因进行自由改写。厚生劳动省和文部科学省的有识之士联合会议日前批准了相关研究的伦理方针。





虽然眼下尚不能在医疗领域开展应用，但搞清楚从受精卵到胎儿这段时期内的变化机制，或将有助于治疗不孕不育等生殖辅助技术的研究。指导方针明确说，研究对象将仅以生殖辅助医疗为目的，只能使用用于不孕症治疗的多余受精卵进行研究，而且只有在对提供受精卵的夫妇进行详尽说明并且获得认可的情况下才可以使用。





由于伦理和安全层面可能存在的问题，经过基因组编辑的受精卵禁止被重新植入人体或动物体内。有关经过基因组编辑的受精卵的基础性研究将于明年 4 月解禁。





一方面，基因改写技术的飞速发展有望对疑难杂症的治疗提供帮助；另一方面，基因被允许在多大程度上做出改变，还存在伦理和安全课题。由于改写后的人类基因将会被后代子孙继承，所以还潜藏着改变 “ 人类未来 ” 的可能。对于今后解禁以遗传疾病和癌症等治疗为目的的基础研究的相关讨论也已经出现。





去年 8 月，美国研究人员宣布已经通过改变人类受精卵（基因）的实验成果修复了引发遗传性心脏病的变异基因。中国也在 2015 年开始了人类受精卵基因组编辑工作，在相关研究方面走在了前面。但是此类研究可能导致 “ 定制宝宝 ” 的出现，即根据父母的喜好选择他们想要遗传的能 ‘ 力或者相貌，这一点值得担忧。





目前在这方面仍然存有法律空白，不能否认某些机构会在暗中进行与指导方针精神背道而驰的研究。能够自由改变基因的基因组编辑技术近年来在医疗和农林水产等方面的应用得到了全球范围的推广，作为带动生命科学取得飞跃式发展的创新技术获得多方关注。





应用研究方兴未艾的是蔬菜和鱼类等的品种改良。此前为了获得优良品种往往需要经过数代交配，但是现在培育周期大大缩短。尽管距离摆上餐桌还需一定的时间，但是耐受病虫害和除草剂的水稻、不易腐烂的西红柿和长芽后也不含有害物质的马铃薯已经培育成功。





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