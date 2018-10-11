美媒宣称美军正针对中国进行战略转型

美国《外交政策》双月刊网站发表题为《美国用金钱来实践它有关中国的言论》的文章称，特朗普政府正在宣扬，它将军事重点从反恐转向与中国的竞争以及它增加军费开支以对抗北京的经济和军事影响力的方针意义重大。但国防开支限制以及共和党 11 月份在中期选举中或将遭遇的挫折可能会使这项新战略产生变数。





文章称，国防部副部长帕特里克 · 沙纳汉上周在五角大楼向一小部分记者概括介绍了这项新的国防战略，称它 “ 具有重要历史意义 ” 。





文章称，这项转变发生在特朗普政府将与中国的对抗升级到新高度之际。美国副总统迈克 · 彭斯 4 日激烈指控中国对美国利益构成的威胁，妄称北京干预下个月的中期选举。特朗普还下令对中国商品加征新一轮严厉关税，一艘美国导弹驱逐舰最近在南海南沙群岛附近巡逻。





文章称，在此背景下， 2019 财年资金增加的重要性不仅在于它为军事行动提供的资金 —— 约 7000 亿美元。这还是国会十年来首次如期就国防部年度预算达成协议，令五角大楼能在 10 月 1 日以它未来 12 个月所需的资金开始新财年。





文章称，五角大楼高级官员对记者说，增加的资金将用于军队建设，尤其是为应对与中国的冲突做准备。





文章称，官员们说，今年的国防预算将令五角大楼得以购买新战略所需的先进装备并推动旧武器系统现代化。





其中，国会拨出款项，用于额外购买 15 架 F-35 隐形战斗机，增加对近距离作战步兵分队训练和装备的投资，增加智能炸弹制导系统的生产，推动核威慑力量现代化，加强阿拉斯加、加利福尼亚和欧洲的导弹防御能力，升级陆军 “ 艾布拉姆斯 ” 主战坦克，并将扩大海军舰队。





文章称，预算还提供资金用于推进新技术，比如人工智能和飞行速度为

5

马赫的高超音速武器。

Twitter

sgnypost





