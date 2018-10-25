台翻覆列车通联纪录曝光 司机一路求援43分钟

台媒称，普悠玛6432次列车21日发生出轨翻覆意外，但司机员证词与台铁说法始终有出入，台铁将列车出轨翻覆责任指向司机员关闭ATP自动防护设备且超速，台铁称查阅通联纪录后，司机员没有通报调度员，24日先遭到台铁企业工会打脸，指虽然过大溪站后未通报，但行驶过罗东后提起ATP关闭，但不幸2分钟后发生出轨事故。
据台湾联合新闻网10月25日报道，《联合报》独家取得行调通联纪录，长达43分钟的纪录中，司机员从在贡寮、福隆间开始，就向调度员报告列车动力异常，“动力会自动消失”、“电门会自动归零”。虽然调度员、检查员持续协助帮忙理清，却从宜兰大溪、二结、罗东到冬山都无法解决，直到最后一刻，双方都仍在通话中，试图解决动力问题。
报道称，此外，通联纪录显示，下午4时19分，列车行驶到大溪至龟山间时，调度员询问司机员“请问你有没有在移动啊？”司机员回答，“有在移动，但是现在是在滑行，没有动力，速度49，可是是在滑行”，调度员询问“没有动力？”司机员回应“没有动力。”调度员才说：“没有动力，那你至少溜进龟山站内。看能不能啊，溜到龟山站内。”调度员补充，“你后面6234跟着吶”，代表当时列车是丧失牵引动力的，还有一台列车跟在后头（6234是同为倾斜式的“太鲁阁”号）。
报道称，至于司机员关闭ATP是否通报调度员？从通联纪录来看，当下午4时16分列车抵达宜兰大溪站时，疑似列车动力异常后，集电弓重新降下再升起，司机员重新启动后，未再重新开启ATP。直到事发前2分钟、4时46分，当双方在讨论复位主风泵的断路器时，司机才再次提起ATP。
司机先说：“现在变成ATP关起来”，调度员回应：“ATP关起来会好吗？”司机员：“ATP关起来现在速度是有的。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost