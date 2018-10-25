台翻覆列车通联纪录曝光 司机一路求援43分钟

台媒称，普悠玛 6432 次列车 21 日发生出轨翻覆意外，但司机员证词与台铁说法始终有出入，台铁将列车出轨翻覆责任指向司机员关闭 ATP 自动防护设备且超速，台铁称查阅通联纪录后，司机员没有通报调度员， 24 日先遭到台铁企业工会打脸，指虽然过大溪站后未通报，但行驶过罗东后提起 ATP 关闭，但不幸 2 分钟后发生出轨事故。





据台湾联合新闻网 10 月 25 日报道，《联合报》独家取得行调通联纪录，长达 43 分钟的纪录中，司机员从在贡寮、福隆间开始，就向调度员报告列车动力异常， “ 动力会自动消失 ” 、 “ 电门会自动归零 ” 。虽然调度员、检查员持续协助帮忙理清，却从宜兰大溪、二结、罗东到冬山都无法解决，直到最后一刻，双方都仍在通话中，试图解决动力问题。





报道称，此外，通联纪录显示，下午 4 时 19 分，列车行驶到大溪至龟山间时，调度员询问司机员 “ 请问你有没有在移动啊？ ” 司机员回答， “ 有在移动，但是现在是在滑行，没有动力，速度 49 ，可是是在滑行 ” ，调度员询问 “ 没有动力？ ” 司机员回应 “ 没有动力。 ” 调度员才说： “ 没有动力，那你至少溜进龟山站内。看能不能啊，溜到龟山站内。 ” 调度员补充， “ 你后面 6234 跟着吶 ” ，代表当时列车是丧失牵引动力的，还有一台列车跟在后头（ 6234 是同为倾斜式的 “ 太鲁阁 ” 号）。





报道称，至于司机员关闭 ATP 是否通报调度员？从通联纪录来看，当下午 4 时 16 分列车抵达宜兰大溪站时，疑似列车动力异常后，集电弓重新降下再升起，司机员重新启动后，未再重新开启 ATP 。直到事发前 2 分钟、 4 时 46 分，当双方在讨论复位主风泵的断路器时，司机才再次提起 ATP 。





司机先说： “ 现在变成 ATP 关起来 ” ，调度员回应： “ATP 关起来会好吗？ ” 司机员： “ATP 关起来现在速度是有的。 ”





报道称，直到最后一分钟，双方都还在讨论复位问题，司机员在车上的最后一句话是，

“

那个，就是空压机强制停止

”

，检查员请他再复位一次，却没有回应，通联纪录最后是检查员问

“

有听到吗？喂

……”

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