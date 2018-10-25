日本一职员不会说外语不收外国人门票 2年少收2500万日元

日媒称， 10 月 24 日通过对相关人士的采访获悉，在日本环境省管理的东京新宿御苑，前职员（男， 73 岁）因 “ 不会说外语觉得害怕 ” 而未向外国游客收门票费用，日本会计检查院调查后发现， 2014 年 -2016 年未征收的金额合计达 2500 万日元。该职员已于去年按照本人意愿离职。





据日本共同社 10 月 24 日报道，已使用的门票原本无法进行抹销数据处理，但现已判明该人擅自让管理系统的维护方修改了设置。检查院可能将指出环境省的管理体制存在问题。





另据日本经济新闻网 10 月 25 日报道，相关人士透露，该职员曾长期在环境省任职，之后作为期间合同工在御苑工作。他不收取费用（普通游客为 200 日元，小学和初中生为 50 日元）而向部分外国游客发放门票，还抹去了发放门票的数据。





报道称，日本会计检查院调查管理系统的服务器发现，该职员经手的门票在 2014 年 -2016 年期间合计达约 37 万张（相当于约 7300 万日元）。而他在同一期间实际收取的金额约为 4800 万日元，可知缺少的约 2500 万日元可能就是未向外国游客收取的部分。





环境省接受采访时表示 “ 关于检查不予置评 ” 。





报道称，环境省于

2017

年

1

月公布了事件的大致内容，以及对前职员实施减薪十分之一（

1

个月）的惩戒处分。此前未公布损失金额。该职员当月按本人意愿离职。

Twitter

sgnypost





