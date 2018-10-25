日本一职员不会说外语不收外国人门票 2年少收2500万日元

日媒称，10月24日通过对相关人士的采访获悉，在日本环境省管理的东京新宿御苑，前职员（男，73岁）因“不会说外语觉得害怕”而未向外国游客收门票费用，日本会计检查院调查后发现，2014年-2016年未征收的金额合计达2500万日元。该职员已于去年按照本人意愿离职。
据日本共同社10月24日报道，已使用的门票原本无法进行抹销数据处理，但现已判明该人擅自让管理系统的维护方修改了设置。检查院可能将指出环境省的管理体制存在问题。
另据日本经济新闻网10月25日报道，相关人士透露，该职员曾长期在环境省任职，之后作为期间合同工在御苑工作。他不收取费用（普通游客为200日元，小学和初中生为50日元）而向部分外国游客发放门票，还抹去了发放门票的数据。
报道称，日本会计检查院调查管理系统的服务器发现，该职员经手的门票在2014年-2016年期间合计达约37万张（相当于约7300万日元）。而他在同一期间实际收取的金额约为4800万日元，可知缺少的约2500万日元可能就是未向外国游客收取的部分。
环境省接受采访时表示“关于检查不予置评”。
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