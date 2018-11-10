特朗普贸易顾问警告华尔街不要插手美中贸易谈判

周五，特朗普贸易顾问彼得·纳瓦罗猛烈抨击华尔街高管督促美中结束贸易纠纷的行为，称他们是试图向总统特朗普施加压力的“未注册的外国代理人”。
“如果有协议，以及当达成协议时，它将依据特朗普总统的条件，而不是华尔街的条件，”纳瓦罗在华盛顿智库战略与国际研究中心(CSIS)发言时表示。
在美中贸易问题上，纳瓦罗被认为持鹰派经济观点。在两国不断升级的贸易纠纷中，纳瓦罗一直鼓励特朗普要求中国做出结构性的改变，而非仅仅满足于让中国多购买一些美国货。
在会上，纳瓦罗将督促美中结束贸易纠纷的华尔街高管称为“未注册的外国代理人”，表示他们所做的只是削弱总统和他的谈判立场，不会有任何好处。
纳瓦罗说： “特朗普总统有勇气和智慧挺身对抗全球主义精英，挺身对抗世界上那些实施不公平贸易、非对等贸易、高关税、高非关税壁垒的国家。全世界正把美国当作成全世界的银行。”
他接着说，“特朗普在解决这些问题上做得非常出色，他不需要华尔街的帮助。他不需要高盛的帮助。”
随着美中争端升级，多位华尔街高管与美中官员会面，敦促双方达成解决方案。周三，美国前财长、原高盛集团主席保尔森在新加坡发表讲话时警告，美国和中国之间正在竖起新的“经济铁幕”，破坏全球化的益处。
特朗普前首席经济顾问加里•科恩在任上曾反对加征关税。科恩曾任高盛总裁兼首席运营官。
现任财政部长姆努钦被外界普遍认为是美中贸易纠纷中的温和派，他也曾担任高盛高管多年。媒体报道说，纳瓦罗和姆努钦两人曾在5月初在北京举行的第一回合中美谈判中发生过激烈争吵。
纳瓦罗发表这番讲话之际，外界正期待特朗普与中国国家主席习近平本月底在G20峰会期间的会晤。这次会晤为两国缓和贸易紧张局势提供了机会。
特朗普最近几天表示，他相信能与习近平达成协议。
中国最高外交主管杨洁篪周三表示，中美两国官员应妥善管控分歧，精心做好准备，确保两国元首阿根廷会晤取得积极成果。
目前，白宫已经对价值2500亿美元的中国商品加征了关税，并警告说，如果未能达成协议，将对全部中国进口商品加税。作为回应，中国对约600亿美元的美国进口商品加征关税。（美国之音）
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