新加坡政府删帖要求遭Facebook 拒绝

新加坡讯，路透社报道，Facebook（脸书）拒绝了新加坡政府要求删除一则含有一篇网络文章的帖子，新加坡政府说，这篇文章是“虚假的和恶意的”。新加坡律政部说，这起案例显示，需要引入法律来阻止假新闻。
新加坡中央银行星期五说，央行已经就一篇由位于澳大利亚的独立博客发表的文章报警，这篇文章有关新加坡央行和马来西亚丑闻缠身的“一个马来西亚”国家基金。
这名博客设立的网站States Times Review (STR)已经被新加坡上网服务商封锁而在新加坡无法访问，这是根据新加坡的电信商及媒体监管当局的指示和实行的，新加坡资信媒体发展局说，这个网站刊载禁止内容。
新加坡资信媒体发展局在一份文告中说：“资信媒体发展局评估这篇文章破坏公众对新加坡政府清廉的信心，以及基于公众利益反对这篇文章。”
States Times Review (STR)在Facebook上的帖子依然可以访问。
新加坡资信媒体发展局说，该局要求Facebook撤下有关帖子，但Facebook表示不会满足新加坡资信媒体发展局的这项要求。
路透社说，Facebook拒绝置评。
新加坡律政部说，Facebook拒绝撤下这个明显虚假、诽谤和攻击新加坡的帖子，这显示，必须引入法律来对付假新闻。
律政部说，新加坡不能依靠Facebook来过滤虚假信息，或保护新加坡免受蓄意散播虚假信息行动的侵害，这正是为何新加坡需要通过法律来对付蓄意散播网络虚假信息的原因。
新加坡国会已经就采取措施遏制假新闻威胁举行过辩论，这些措施包括引入法律。
The States Times Review 是新加坡政治活动分子陈智祥创立并运营的，他目前在澳大利亚。网站常刊载文章批评新加坡领导人以及执政的人民行动党。
陈智祥星期五在Facebook上的一篇帖子中说，他决定中止网站更新，因为已经失去接触新加坡人的渠道。
他也说，他会停止撰稿，其Facebook专页也会在两周内关闭，但这些行动并非是因为新加坡政府施压。
路透社说，无法联络上陈智祥置评。
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