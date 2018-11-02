大马“一马公司”案：美将起诉2名高盛前银行家

据马来西亚星洲网报道，11月1日，美国官员宣布，将对涉一马发展公司（1MDB）弊案的马来西亚富商刘特佐和高盛集团的2名前银行家提出刑事诉讼。
据报道，美国司法部在一项声明称，政府11月1日已在大马逮捕高盛集团前银行家黄罗杰（Roger Ng Chong Hwa）。另一名被起诉者是高盛集团前银行家莱什纳（Tim Leissner）。他曾是高盛在亚洲的合伙人，目前已对串通洗黑钱、以及串通违反《反海外贿赔法》的罪名认罪，并同意交出4370万美元赃款。
10月25日，马来西亚前总理纳吉被检方追加6项背信指控，总涉及金额超过60亿林吉特（马来西亚货币）。检方指出，2016年到2017年间，当时任总理兼财政部长的纳吉和时任财政部秘书长伊尔万在使用总额为66亿林吉特（约合逾15.8亿美元）政府资金过程存在背信行为，还挪用了其中部分款项。纳吉和伊尔万当庭都否认了指控，法庭允许两人各以100万林吉特（约合24万美元）保证金取保候审。
此前，纳吉布已经因“一个马来西亚发展公司”及其子公司相关案件受到超过30项指控。
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