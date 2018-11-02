美中期选举：2402万人已投票 医保与经济最受关心

美国即将在6日举行中期选举，目前提早投票的选民已超过2400万，人数远多于2014年。皮尤研究中心指出，今年选民投入程度超过过去20年，医疗保健与经济是最受关心的议题。
据报道，皮尤研究中心1日整理过去数个月的相关民调指出，77%的民主党支持者与73%的共和党支持者表示，国会将由哪一党主导是他们决定投票的因素。多数民调认为共和党将输掉众议院多数党地位，但仍能在参议院获得过半数席次。
在关心的议题方面，医疗保健是75%的选民们最为关注的议题，其次是经济问题。在政党倾向上，88%的民主党选民关心医疗保健，85%的共和党选民关心经济议题。
报道称，截至10月31日，美国各州有2402万选民提早投票，相比之下，2014年中期选举时，同期的提前投票人数不足1300万，两届选举之间足足相差1100万人。
在提前投票的选民之中，43%是共和党选民，41%是民主党选民，两者相差只有2%。
据报道，约60%选民表示，特朗普是左右国会选情的因素。约37%选民表示，投票目的在于反对特朗普，另有23%选民表示，投票是为了表达对特朗普的支持。
报道称，选民们担忧，不论哪一党取得多数党地位，立法者在监督特朗普政府上不会取得正确平衡。约64%选民担心，若共和党仍为多数党，可能不会认真监督政府。55%选民认为，若民主党取得国会控制权，将过于聚焦在特朗普政府的调查方面。
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