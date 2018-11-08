    • 2018年11月8日

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    特朗普喊话安倍：日本在美国卖车却不买车 不公平

    星期四, 十一月 08, 2018

    据日本共同社报道，美国总统特朗普7日在记者会上表示，要更加重视日本对美国出口汽车呈贸易顺差这一问题。他再次对此表示了不满：这对美国不公平。特朗普希望就两国通商问题在议会上进一步讨论。
    　　
    在记者会上，一位日本记者问及贸易问题时，特朗普表示：我一直告诉安倍，在贸易问题上，日本对待美国的方式不公平。他们以很低的关税向我们出口了数百万辆汽车，却不买我们的车。他要求调整国外对美投资扩大产生的不均衡等问题。
    　　
    据报道， 2017年日本对美国出口了174万辆汽车，占日本整体汽车出口的37%，按地区划分，对美出口量最多。同时对美出口也占到日本国内汽车产量的18%。丰田汽车每年对美出口70万辆高档车雷克萨斯等，日产汽车也对美出口30多万辆高档品牌汽车英菲尼迪等。

    据此前报道，特朗普早在今年4月，就对于造成对日贸易逆差的汽车这一主要原因表示出强烈不满：美国对日本存在巨额贸易逆差
    　　
    在今年上半年，特朗普在发布基于美国《贸易拓展法》第232条款启动调查之前，通过推特预告称：对美国汽车产业工人来说马上就有重大消息。这对日本的对外贸易负责人来说无异于晴天霹雳。特朗普政府如果以第232条款为依据决定对汽车征收高关税，会给日本汽车产业界带来沉重打击。对日本厂商来说，美国是重要的摇钱树市场，美国市场的销售情况会影响到公司业绩。

    　　
    今年5月，日本国民民主党联合党首玉木雄一郎就美政府的进口限制措施称是对日本经济的严重打击。日本首相安倍晋三也回应称，日本的汽车制造商对在美国国内创造就业岗位作出了贡献。关于贸易措施，必须符合制定自由贸易规则的世界贸易组织（WTO）协定。

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