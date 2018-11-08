特朗普喊话安倍：日本在美国卖车却不买车 不公平

据日本共同社报道，美国总统特朗普7日在记者会上表示，要更加重视日本对美国出口汽车呈贸易顺差这一问题。他再次对此表示了不满：“这对美国不公平。”特朗普希望就两国通商问题在议会上进一步讨论。
在记者会上，一位日本记者问及贸易问题时，特朗普表示：“我一直告诉安倍，在贸易问题上，日本对待美国的方式不公平。他们以很低的关税向我们出口了数百万辆汽车，却不买我们的车。”他要求调整国外对美投资扩大产生的不均衡等问题。
据报道， 2017年日本对美国出口了174万辆汽车，占日本整体汽车出口的37%，按地区划分，对美出口量最多。同时对美出口也占到日本国内汽车产量的18%。丰田汽车每年对美出口70万辆高档车“雷克萨斯”等，日产汽车也对美出口30多万辆高档品牌汽车“英菲尼迪”等。
据此前报道，特朗普早在今年4月，就对于造成对日贸易逆差的汽车这一主要原因表示出强烈不满：“美国对日本存在巨额贸易逆差”。
在今年上半年，特朗普在发布基于美国《贸易拓展法》第232条款启动调查之前，通过推特预告称：“对美国汽车产业工人来说马上就有重大消息”。这对日本的对外贸易负责人来说无异于晴天霹雳。特朗普政府如果以第232条款为依据决定对汽车征收高关税，会给日本汽车产业界带来沉重打击。对日本厂商来说，美国是重要的“摇钱树”市场，美国市场的销售情况会影响到公司业绩。
今年5月，日本国民民主党联合党首玉木雄一郎就美政府的进口限制措施称“是对日本经济的严重打击”。日本首相安倍晋三也回应称，日本的汽车制造商对在美国国内创造就业岗位作出了贡献。关于贸易措施，必须符合制定自由贸易规则的世界贸易组织（WTO）协定。
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