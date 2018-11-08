韩国三星电子首次披露可折叠手机部分功能

韩国三星电子(005930.KS)周三在旧金山发布了备受期待的可折叠手机，并敦促安卓(Android)开发者开始为其编写应用程序(app)。
三星需要确保这款可折叠手机万无一失，冀望它能够扭转其移动部门获利急剧下滑的局面，并挽回输给苹果(AAPL.O)的一些声望。
可折叠手机可以在口袋大小的设备中提供小型平板电脑大小的屏幕。
三星电子美国旗下移动产品策略与营销部门高级副总裁Justin Denison，展示了一部原型机，他说屏幕对角尺寸为7.3英寸。
可折叠手机在对折后，看起来就像一只比较厚的手机。不过三星没有让媒体或开发者触摸或近距离观察该手机。
负责谷歌旗下安卓软件平台的工程副总裁Dave Burke在该公司一次会议上表示，三星计划在明年初新推出一款基于安卓系统的设备。
“我们预计会看到多家安卓设备制造商推出可折叠产品，”他说。
三星表示，将为在未来数月实现量产做好准备。
Technalysis Research的分析师Bob O’Donnell指出，虽然可弯曲屏幕让人眼前一亮，不过消费者可能不会喜欢折叠后手机的厚度及其售价。
“他们得证明这不只是个噱头，”O'Donnell称。“但提早向开发者开放以带来不同的体验，这很明智。”
Lopez Research分析师Maribel Lopez称，短期内该产品可能相对昂贵。
三星是几家在开发可折叠屏幕手机的科技公司之一。
中国华为曾表示，计划在2019年中推出可折叠5G智能手机。
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