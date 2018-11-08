韩国三星电子首次披露可折叠手机部分功能

韩国三星电子 (005930.KS) 周三在旧金山发布了备受期待的可折叠手机，并敦促安卓 (Android) 开发者开始为其编写应用程序 (app) 。





三星需要确保这款可折叠手机万无一失，冀望它能够扭转其移动部门获利急剧下滑的局面，并挽回输给苹果 (AAPL.O) 的一些声望。





可折叠手机可以在口袋大小的设备中提供小型平板电脑大小的屏幕。





三星电子美国旗下移动产品策略与营销部门高级副总裁 Justin Denison ，展示了一部原型机，他说屏幕对角尺寸为 7.3 英寸。





可折叠手机在对折后，看起来就像一只比较厚的手机。不过三星没有让媒体或开发者触摸或近距离观察该手机。





负责谷歌旗下安卓软件平台的工程副总裁 Dave Burke 在该公司一次会议上表示，三星计划在明年初新推出一款基于安卓系统的设备。





“ 我们预计会看到多家安卓设备制造商推出可折叠产品， ” 他说。





三星表示，将为在未来数月实现量产做好准备。





Technalysis Research 的分析师 Bob O’Donnell 指出，虽然可弯曲屏幕让人眼前一亮，不过消费者可能不会喜欢折叠后手机的厚度及其售价。





“ 他们得证明这不只是个噱头， ”O'Donnell 称。 “ 但提早向开发者开放以带来不同的体验，这很明智。 ”





Lopez Research 分析师 Maribel Lopez 称，短期内该产品可能相对昂贵。





三星是几家在开发可折叠屏幕手机的科技公司之一。





中国华为曾表示，计划在 2019 年中推出可折叠 5G 智能手机。





但两家公司均被中国显示器制造初创企业柔宇抢了先，后者在上周发布了一款

7.8

英寸可折叠手机，售价从

1,300

美元左右起。柔宇表示，将从

12

月底开始发货。（路透社）

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