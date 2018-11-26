一张相寻12年前儿时玩伴 Twitter网民助重逢

互联网影响无远弗届，令天涯海角的两人变得近在咫尺。在美国，一对分别是非洲裔和亚裔的少女玩伴，12年来双方音讯全无，仅有一幅合照留念。12年后的今天，这名非洲裔少女决定上载合照至Twitter，希望借网民力量找回昔日朋友。最终在不断转发底下，成功令相中两人重逢，让网民非常感动。
据这名网名为“@briannacry”的非洲裔少女帖文所示，两人2006年在夏威夷一个邮轮晚会上认识，当晚两人成为挚友，并合照留念，惟其后双方分别时无留下联系方法，这一去便是12个寒暑。直至上周六（24日），她决定将合照上载至Twitter，呼吁网民们转发帖子，令她可寻回昔日玩伴。
帖文流传11小时后，一名网名为“@heii_tree”的亚裔少女回覆帖文，指自己便是失散多年的玩伴，并拿着当晚她与家人的合照佐证。对于两人成功重逢，这名非洲裔少女回应传媒访问时表示非常兴奋，又对互联网影响力感惊讶，形容现时世界愈来愈小。她又透露，两人现时交换了许多近况，但两人分别居于美国东西岸，故暂时未有计划会面。
另外，网上众筹网站GoFundMe.com近日出现一个众筹计划，呼吁网民捐款资助两人交通费，以助她们重聚。亚裔少女发声明，指她二人都未发起过有关计划，她们亦没有与计划发起人有任何联系，呼吁网民小心。（美国今日报）
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