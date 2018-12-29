中美贸易战或致两败俱伤 两国今年各损失数十亿美元

2018 年的中美贸易战给双方各造成数十亿美元的损失，打击了汽车、科技产业，农业更是首当其冲。





多位经济学家概述的贸易关税带来的较大范围的不利影响表明，虽然美国大豆压榨等专业产业从这场争端中受益，但它对全球最大的两个经济体都产生了总体不利的影响。





这些损失可能会促使美国总统特朗普和中国国家主席习近平在 3 月 2 日的最后期限前解决争端，但这两个经济超级大国之间的谈判也有破裂的可能性。





普渡大学 (Purdue University) 农业经济学家 Wally Tyner 说，仅因为中国政府对大豆、玉米、小麦和高粱征收关税，美中两国经济一年就会分别损失约 29 亿美元。

中断的农业贸易对双方的伤害尤其严重，因为中国是世界上最大的大豆进口国，去年中国向美国进口了价值 120 亿美元的油籽。





据美国农业部数据， 2018 年前 10 个月，美国对华农产品出口总额同比下降 42% ，至 83 亿美元左右。





从 2018 年 7 月到 12 月，交投最活跃的大豆期货合约平均价格为每蒲式耳 8.75 美元，低于去年同期的平均价格 9.76 美元。





截至 12 月 28 日，大豆期货在今年最后一个月的均价为每蒲式耳 8.95-1/2 美元。这比去年 12 月的 9.61-3/4 美元有所下降。





在咨询了包括 Tyner 在内的经济学家的意见后，为了补偿遭受损失的农民，美国政府拨出了大约 110 亿美元，用于直接支付和购买政府食品项目所需的农产品。

另一方面，中国的大豆加工厂在征收关税前提前购买大豆 , 这导致供应过剩，降低了他们的加工利润率，并导致今年夏季工厂对用于饲养牲畜的豆粕产量做出多年来最大的削减。





中国在 12 月初恢复购买美国大豆，此前两国领导人在阿根廷 20 国集团 (G20) 峰会期间达成了贸易休战协议。但是北京对从美国进口的油籽仍征收 25% 的关税，这有效地抑制了中国的商业采购。





** 美国科技、汽车产业遭受打击 **





由于手机电池等产品受到美国关税的影响，中国也受到打击，消费者开始寻求从其他国家购买产品。





美国消费技术协会 (Consumer Technology Association) 委托进行的一项研究显示，美国对从中国进口的产品征收的关税每月给科技行业造成额外 10 亿美元的损失。

贸易战还挤压了美国零售、制造和建筑公司的利润率，这些公司不得不为金属和其他商品支付更高的价格。





“ 投入价格压力仍在上升，部分原因是关税，尤其是制造业和建筑业的关税，企业不得不将这些成本上升转嫁给客户， ” 达拉斯联储称。





经济学家说，痛苦还在继续，福特和菲亚特预计

2019

年受创幅度与今年大体差不多。

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路透社

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