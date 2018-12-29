英解密档案揭 李光耀曾提议港政要 20万人集体威胁移民 阻京干预





英国国家档案馆最新一批解密档案显示，已故新加坡前总理李光耀在六四事件后，曾与时任英国首相戴卓尔夫人分析香港局势，李光耀曾建议香港约 20 万真正有影响力的人，组织起来以集体移民来威胁北京，阻止北京干预香港。





六四后与戴卓尔会面纪录





《明报》和《香港 01 》报道，今次公开的是两人会面后，英国首相府的会面纪录，李光耀和戴卓尔夫人，是在 1989 年 10 月到马来西亚出席英联邦国家首脑会议期间，距离六四屠杀仅四个月；李光耀在会面中形容事件是“悲剧（ tragedy ）”，令邓小平花十年建立的班底毁于一旦，旧势力重新抬头，这结果对中国是灾难性，他又认为若邓小平能亲身处理和更有警觉性，赵紫阳在权斗方面不是这么差，事情完全可以避免。





为香港感到惋惜





李光耀随后讲到香港的情况，表示“为香港感到惋惜（ felt very sorry for Hong Kong ）”，因为 1997 件主权移交后，北京可以为所欲为，特别是涉及到权力斗争，中国根本不在乎国际形象。





倡非对抗方式迫中国聆听





李光耀透露，曾在吉隆波和香港行政立法两会代表团会面，李光耀建议他们不要和中国“斗争（ fight ）”，而是“陈情或讨价还价（ plead or bargain ）”，同时组织起来，令自己“有潜力破坏中国利益（ could do potential damage to China's interest ）”，这种非对抗方式（ non-confrontational approach ）可以有效迫中国聆听意见。





集体威胁移民 外国政府配合撤移民监





李光耀建议约 20 万在香港真正有影响力（ really mattered ）的人，威胁离开香港拖跨香港管治和经济，阻止北京干预香港，其他政府亦应该配合，提供居留权予这 20 万人，但取消他们的“移民监”，若香港一切正常他们会留在香港，有必要就随时可以离开。





胜出港民主唯有“爱港恨中”





而对香港民主进程，他认为在这问题上挑战中国是大错特错（ great mistake ），如果当时就落实全面民主选举，中国只会派干部（ candres ）治港，造成社会冲突，邓小平指治港的人要爱国爱港，但他认为要胜出香港民主选举的唯一方法是“爱香港、恨中国（ love Hong Kong and hate China ）”，不过档案未有进一步解释这个观点。





2015 年逝世的李光耀，在新加坡国内反共立场鲜明，令他在文革期间成为中国官媒狠批的对象，指他是“帝国主义者的傀儡”、“美帝驯服的走狗”等；但到 70 年代中新关系缓和， 1980 年《人民日报》以头版报道李光耀访华，他第一次被称为“中国人民的老朋友”，之后李光耀和历任北京领导人关系密切，今年庆祝改革盟开放 40 周年大会，已故的李光耀获颁中国改革友谊奖章。（立场新闻）

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