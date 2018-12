英解密档案揭 李光耀曾提议港政要 20万人集体威胁移民 阻京干预

英国国家档案馆最新一批解密档案显示,已故新加坡前总理李光耀在六四事件后,曾与时任英国首相戴卓尔夫人分析香港局势,李光耀曾建议香港约 20 万真正有影响力的人,组织起来以集体移民来威胁北京,阻止北京干预香港。





六四后与戴卓尔会面纪录





《明报》和《香港 01 》报道,今次公开的是两人会面后,英国首相府的会面纪录,李光耀和戴卓尔夫人,是在 1989 年 10 月到马来西亚出席英联邦国家首脑会议期间,距离六四屠杀仅四个月;李光耀在会面中形容事件是“悲剧( tragedy )”,令邓小平花十年建立的班底毁于一旦,旧势力重新抬头,这结果对中国是灾难性,他又认为若邓小平能亲身处理和更有警觉性,赵紫阳在权斗方面不是这么差,事情完全可以避免。





为香港感到惋惜





李光耀随后讲到香港的情况,表示“为香港感到惋惜( felt very sorry for Hong Kong )”,因为 1997 件主权移交后,北京可以为所欲为,特别是涉及到权力斗争,中国根本不在乎国际形象。





倡非对抗方式迫中国聆听





李光耀透露,曾在吉隆波和香港行政立法两会代表团会面,李光耀建议他们不要和中国“斗争( fight )”,而是“陈情或讨价还价( plead or bargain )”,同时组织起来,令自己“有潜力破坏中国利益( could do potential damage to China's interest )”,这种非对抗方式( non-confrontational approach )可以有效迫中国聆听意见。





集体威胁移民 外国政府配合撤移民监





李光耀建议约 20 万在香港真正有影响力( really mattered )的人,威胁离开香港拖跨香港管治和经济,阻止北京干预香港,其他政府亦应该配合,提供居留权予这 20 万人,但取消他们的“移民监”,若香港一切正常他们会留在香港,有必要就随时可以离开。





胜出港民主唯有“爱港恨中”





而对香港民主进程,他认为在这问题上挑战中国是大错特错( great mistake ),如果当时就落实全面民主选举,中国只会派干部( candres )治港,造成社会冲突,邓小平指治港的人要爱国爱港,但他认为要胜出香港民主选举的唯一方法是“爱香港、恨中国( love Hong Kong and hate China )”,不过档案未有进一步解释这个观点。





2015 年逝世的李光耀,在新加坡国内反共立场鲜明,令他在文革期间成为中国官媒狠批的对象,指他是“帝国主义者的傀儡”、“美帝驯服的走狗”等;但到 70 年代中新关系缓和, 1980 年《人民日报》以头版报道李光耀访华,他第一次被称为“中国人民的老朋友”,之后李光耀和历任北京领导人关系密切,今年庆祝改革盟开放 40 周年大会,已故的李光耀获颁中国改革友谊奖章。(立场新闻)

