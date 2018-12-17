美拟向印度售22架无人机 印官员：或只买得起一半

印度方面2017年决定向美国购买22架MQ-9B“海上守卫者”无人机，但由于政府预算有限，可能会对这一计划进行调整，订单数量恐会减少一半。
据《印度斯坦时报》报道， 为了进一步海军提高智能化程度、监视和侦察的能力，印美两国在2017年达成一致，美国国务院批准向印度出售22架MQ-9B“海上守卫者”无人机及其配属设备，总价约20亿美元。但目前由于经费紧张，印度两位相关政府人员16日透露，进口的无人机数量可能会缩减一半。
其中一名官员表示：“美方已经向我们提供了‘海上守卫者’无人机的报价和可用性数据，但在综合考虑了成本和其他服务要求后，印度海军可能会将22架数量减少至10架。”这名官员还称，订单数量减少意味着海军要优先考虑部署“海上守卫者”无人机的区域。此外，印度方面也希望从美国购买“捕食者”（Predator）和“复仇者”（Avenger）无人机。
印度海军以少将苏达尔山（Sudarshan Shrikhande）表示，“海上守卫者”无人机将会给印度海军提供绝佳的情报搜集和监视能力，但如果经费有限，那就不得不减少购买无人机的数量。
印度正谋求购买更多的美国军事装备。11月，印度政府向美国购买24架MH-60R“海鹰”多用途直升机，自2008年以来，印度已经或准备向美国购买价值150亿美元的军事装备。包括C-130J特种作战飞机，C-17运输机和P-8I潜艇猎人飞机。
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