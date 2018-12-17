美拟向印度售22架无人机 印官员：或只买得起一半

印度方面 2017 年决定向美国购买 22 架 MQ-9B“ 海上守卫者 ” 无人机，但由于政府预算有限，可能会对这一计划进行调整，订单数量恐会减少一半。





据《印度斯坦时报》报道， 为了进一步海军提高智能化程度、监视和侦察的能力，印美两国在 2017 年达成一致，美国国务院批准向印度出售 22 架 MQ-9B“ 海上守卫者 ” 无人机及其配属设备，总价约 20 亿美元。但目前由于经费紧张，印度两位相关政府人员 16 日透露，进口的无人机数量可能会缩减一半。

其中一名官员表示： “ 美方已经向我们提供了 ‘ 海上守卫者 ’ 无人机的报价和可用性数据，但在综合考虑了成本和其他服务要求后，印度海军可能会将 22 架数量减少至 10 架。 ” 这名官员还称，订单数量减少意味着海军要优先考虑部署 “ 海上守卫者 ” 无人机的区域。此外，印度方面也希望从美国购买 “ 捕食者 ” （ Predator ）和 “ 复仇者 ” （ Avenger ）无人机。

印度海军以少将苏达尔山（ Sudarshan Shrikhande ）表示， “ 海上守卫者 ” 无人机将会给印度海军提供绝佳的情报搜集和监视能力，但如果经费有限，那就不得不减少购买无人机的数量。

印度正谋求购买更多的美国军事装备。

11

月，印度政府向美国购买

24

架

MH-60R“

海鹰

”

多用途直升机，自

2008

年以来，印度已经或准备向美国购买价值

150

亿美元的军事装备。包括

C-130J

特种作战飞机，

C-17

运输机和

P-8I

潜艇猎人飞机。

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