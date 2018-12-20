美官员：华为案件调查不受政治因素驱使

美国司法官员再次表示，美国执法部门对华为等涉及中国公民的案件调查是依据事实，不受政治因素的左右和驱使。





美国联邦司法部负责国家安全的助理部长德默斯星期二在接受彭博新闻社采访时做出如上表述。他说，美国对相关案件的调查，并提出引渡要求，是基于 “ 多年的调查 ” ， “ 并非是去年或什么时候才想起来调查的 ” 。他强调，联邦司法部的功能是执法，是 “ 根据事实决定是否存在触犯美国法律的行为 ” 。





德默斯同时透露，他和他领导的司法部国家安全局不会和白宫方面讨论引渡要求和引渡行为。但他拒绝就孟晚舟案件作出具体的评论。





在此之前，特朗普表示，他在阿根廷出席二十国集团峰会时，对孟晚舟的案件并不知情。他随后对媒体表示，如果对美国的国家安全有利，有助于帮助美中之间达成贸易协议，他将介入孟晚舟案件。





德默斯上周到参议院司法委员会作证时说，司法部的案件调查不会受到白宫方面的左右。他说， “ 我们对案件进行起诉时，不是贸易工具 ” ， “ 司法部的职能是执法，不是贸易 ” 。德默斯说， “ 我们是依据事实，为触犯美国法律的行为提供证据。我认为，其他国家如果能了解这点，十分重要。 ”





德默斯在接受彭博新闻社访问时再次抨击中国窃取美国和其他国家的知识产权，并称中国对此采取的手段是

“

掠夺，复制和取代

(rob, replicate and replace)

。（美国之音）

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