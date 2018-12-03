乌总统：俄方在俄乌边境部署8万名士兵500架飞机

俄乌两国因刻赤海峡事件关系急剧恶化。据美国《新闻周刊》 12 月 2 日报道，乌克兰总统波罗申科在 12 月 1 日推特上发文， “ 盘点 ” 了俄罗斯在乌克兰 “ 暂时被占 ” 领土上的军事部署，他还称，俄罗斯的行为是在 “ 让历史的车轮回到过去 ” 。

据报道，乌克兰总统波罗申科在 12 月 1 日推特上发文表示，俄罗斯军方在乌克兰被 “ 暂时占领 ” 的顿巴斯和克里米亚地区共驻扎了大约 8 万名士兵、大约 1400 套火炮与导弹系统、 900 辆坦克、 2300 辆装甲车、 500 架飞机，以及大约 300 架直升机。





报道称，波罗申科还在推特上表示，俄罗斯的行为是在 “ 开历史倒车 ” ，是在 “ 逆转乌克兰的独立进程 ” 。他在推文中写道： “1991 年 12 月 1 日， 90% 以上的乌克兰人确认了《乌克兰独立宣言》。这是一个历史性的选择 —— 建设一个自由的、主权的、欧洲的乌克兰！但俄罗斯的梦想是让历史的车轮回到过去。 ”





据此前媒体部报道， 11 月 25 日， 3 艘乌克兰海军舰艇 “ 别尔江斯克 ” 号、 “ 尼科波尔 ” 号和 “ 亚内卡布 ” 号侵犯俄罗斯国界，进入俄临时关闭的领水并从黑海驶往刻赤海峡。乌克兰海军表示，有 6 名船员在这起事件中受伤，三艘船舰均被俄方扣留。

对此，乌克兰

11

月

26

日宣布全国戒严，乌军队进入全面战备状态，乌政府还向北约、欧盟、联合国安理会全面求援。俄罗斯则要求联合国安理会就亚速海局势召开紧急会议。

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