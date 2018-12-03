    • 2018年12月3日

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    乌总统：俄方在俄乌边境部署8万名士兵500架飞机

    星期一, 十二月 03, 2018

    俄乌两国因刻赤海峡事件关系急剧恶化。据美国《新闻周刊》122日报道，乌克兰总统波罗申科在121日推特上发文，盘点了俄罗斯在乌克兰暂时被占领土上的军事部署，他还称，俄罗斯的行为是在让历史的车轮回到过去
    　　
    据报道，乌克兰总统波罗申科在121日推特上发文表示，俄罗斯军方在乌克兰被暂时占领的顿巴斯和克里米亚地区共驻扎了大约8万名士兵、大约1400套火炮与导弹系统、900辆坦克、2300辆装甲车、500架飞机，以及大约300架直升机。

    报道称，波罗申科还在推特上表示，俄罗斯的行为是在开历史倒车，是在逆转乌克兰的独立进程。他在推文中写道：“1991121日，90%以上的乌克兰人确认了《乌克兰独立宣言》。这是一个历史性的选择——建设一个自由的、主权的、欧洲的乌克兰！但俄罗斯的梦想是让历史的车轮回到过去。

    据此前媒体部报道，1125日，3艘乌克兰海军舰艇别尔江斯克号、尼科波尔号和亚内卡布号侵犯俄罗斯国界，进入俄临时关闭的领水并从黑海驶往刻赤海峡。乌克兰海军表示，有6名船员在这起事件中受伤，三艘船舰均被俄方扣留。
    　　
    对此，乌克兰1126日宣布全国戒严，乌军队进入全面战备状态，乌政府还向北约、欧盟、联合国安理会全面求援。俄罗斯则要求联合国安理会就亚速海局势召开紧急会议。

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