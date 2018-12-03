乌总统：俄方在俄乌边境部署8万名士兵500架飞机

俄乌两国因刻赤海峡事件关系急剧恶化。据美国《新闻周刊》12月2日报道，乌克兰总统波罗申科在12月1日推特上发文，“盘点”了俄罗斯在乌克兰“暂时被占”领土上的军事部署，他还称，俄罗斯的行为是在“让历史的车轮回到过去”。
据报道，乌克兰总统波罗申科在12月1日推特上发文表示，俄罗斯军方在乌克兰被“暂时占领”的顿巴斯和克里米亚地区共驻扎了大约8万名士兵、大约1400套火炮与导弹系统、900辆坦克、2300辆装甲车、500架飞机，以及大约300架直升机。
报道称，波罗申科还在推特上表示，俄罗斯的行为是在“开历史倒车”，是在“逆转乌克兰的独立进程”。他在推文中写道：“1991年12月1日，90%以上的乌克兰人确认了《乌克兰独立宣言》。这是一个历史性的选择——建设一个自由的、主权的、欧洲的乌克兰！但俄罗斯的梦想是让历史的车轮回到过去。”
据此前媒体部报道，11月25日，3艘乌克兰海军舰艇“别尔江斯克”号、“尼科波尔”号和“亚内卡布”号侵犯俄罗斯国界，进入俄临时关闭的领水并从黑海驶往刻赤海峡。乌克兰海军表示，有6名船员在这起事件中受伤，三艘船舰均被俄方扣留。
对此，乌克兰11月26日宣布全国戒严，乌军队进入全面战备状态，乌政府还向北约、欧盟、联合国安理会全面求援。俄罗斯则要求联合国安理会就亚速海局势召开紧急会议。
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