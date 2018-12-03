菲议员向总统提这一要求 杜特尔特一反常态同意

菲律宾总统杜特尔特的健康状况一直备受关注，近日，多名菲律宾参议员要求总统定期发布其健康状况的医学公告，对此，杜特尔特一反常态，同意了议员们的要求。

据菲律宾《星报》报道，当地时间周一（ 3 日）下午，菲律宾总统发言人萨尔瓦多 · 帕内洛（ Salvador Panelo ）在新闻发布会上表示，杜特尔特对于要求公布自己最新健康状况的要求并不反对。

“ 关于是否应该发布有关总统健康状况的医学公告，以防发生严重疾病情况的问题，总统对此表示同意。 ” 帕内洛说。





菲律宾 Rappler 新闻网报道称，在上周日（ 2 日）举行的一个论坛上， 8 名参议员表示支持定期发布有关总统健康状况的医学公告，其中菲律宾国家警察总监罗纳尔德 · 德拉 · 罗莎（ Ronald Dela Rosa ）、参议员埃赫尔西托（ JV Ejercito ）、菲律宾前参议长胡安 · 庞塞 · 恩里莱（ Juan Ponce Enrile ）以及菲总统顾问弗朗西斯 · 托伦蒂诺（ Francis Tolentino ）都是杜特尔特的支持者。

据菲律宾媒体早前报道，杜特尔特上月（ 11 月）在新加坡参加东盟系列峰会时，因为缺席多场活动，引发外界关于他健康状况的猜测和质疑。对此，菲律宾官方解释称，总统由于工作繁忙熬夜到很晚，睡眠不足，因此需要在白天 “ 补觉 ” 。杜特尔特自己也在接受媒体采访时回应， “ 我打个盹怎么了？ ”

现年 73 岁的菲律宾总统杜特尔特此前多次被传患病，甚至还被质疑罹患癌症，但均遭到菲律宾官方的否认。杜特尔特也曾就自己的健康问题作出回应，指责那些断言他患癌症的人，称 “ 他们会比我先死 ” 。

今年

8

月，被问及菲总统府是否会公布相关医学公告时，菲律宾总统府发言人哈里

·

罗克（

Harry Roque

）称，杜特尔特公开露面时，谣言自会被破除。

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