菲议员向总统提这一要求 杜特尔特一反常态同意

菲律宾总统杜特尔特的健康状况一直备受关注，近日，多名菲律宾参议员要求总统定期发布其健康状况的医学公告，对此，杜特尔特一反常态，同意了议员们的要求。
据菲律宾《星报》报道，当地时间周一（3日）下午，菲律宾总统发言人萨尔瓦多·帕内洛（Salvador Panelo）在新闻发布会上表示，杜特尔特对于要求公布自己最新健康状况的要求并不反对。
“关于是否应该发布有关总统健康状况的医学公告，以防发生严重疾病情况的问题，总统对此表示同意。”帕内洛说。
菲律宾Rappler新闻网报道称，在上周日（2日）举行的一个论坛上，8名参议员表示支持定期发布有关总统健康状况的医学公告，其中菲律宾国家警察总监罗纳尔德·德拉·罗莎（Ronald Dela Rosa）、参议员埃赫尔西托（JV Ejercito）、菲律宾前参议长胡安·庞塞·恩里莱（Juan Ponce Enrile）以及菲总统顾问弗朗西斯·托伦蒂诺（Francis Tolentino）都是杜特尔特的支持者。
据菲律宾媒体早前报道，杜特尔特上月（11月）在新加坡参加东盟系列峰会时，因为缺席多场活动，引发外界关于他健康状况的猜测和质疑。对此，菲律宾官方解释称，总统由于工作繁忙熬夜到很晚，睡眠不足，因此需要在白天“补觉”。杜特尔特自己也在接受媒体采访时回应，“我打个盹怎么了？”
现年73岁的菲律宾总统杜特尔特此前多次被传患病，甚至还被质疑罹患癌症，但均遭到菲律宾官方的否认。杜特尔特也曾就自己的健康问题作出回应，指责那些断言他患癌症的人，称“他们会比我先死”。
今年8月，被问及菲总统府是否会公布相关医学公告时，菲律宾总统府发言人哈里·罗克（Harry Roque）称，杜特尔特公开露面时，谣言自会被破除。
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