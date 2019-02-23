美中贸易谈判不再有“谅解备忘录”

在美国总统特朗普和美国贸易谈判代表莱特希泽（Robert Lighthizer）星期五在白宫一次你来我往、表达不同意见的对话之后，美国决定两国间的贸易谈判不再有“谅解备忘录”，而只有“贸易协议”。
美国总统特朗普星期五（22日）在白宫椭圆形办公室会晤中国贸易代表团，期间有记者问及双方若达成谅解备忘录将会持续多长时间时，特朗普总统说，那将会是短期的，并说：“我不喜欢谅解备忘录，因为它们没有任何意义。在我看来，没有任何意义。我认为最好是达成一个文件。”
莱特希泽随后转身对在场的其他人作出解释，说这是一个达成贸易协议中的常规程序。他说：“谅解备忘录是一个契约，这是达成贸易协议一般使用的，是双方具有约束力的协议，是一个法律术语。”莱特希泽说，谅解备忘录包含了所有细节，非常具体。
但特朗普总统说，他并不同意。特朗普总统说：“我认为谅解备忘录跟我们所希望的并不完全一样。我假定现在达成谅解备忘录是要纳入最后的协议的。但对我来说，最后的正式协议是真正的协议。”
特朗普总统说，他并不介意莱特希泽继续达成谅解备忘录，但问到这要花多长时间才能从谅解备忘录转为正式协议。
莱特希泽则跟坐在他旁边的美国财政部长姆努钦和中国副总理刘鹤说，从现在起我们不再用这个术语了，就用“贸易协议”。姆努钦点头表示同意，刘鹤也说：“OK”。
美国有媒体将两人在记者和中国代表团面前对谅解备忘录表达不同看法称之为一次公开争论。
此前，路透社报道说，双方正在起草六个谅解备忘录，涵盖贸易谈判中最困难的问题，包括网络盗窃、知识产权、服务业、汇率、农业及贸易非关税壁垒等议题。
特朗普星期五还对美中达成贸易协议表示乐观，并预计不久后与中国国家主席习近平见面。（美国之音）
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