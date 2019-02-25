俄列出高超音速导弹目标：美国五角大楼赫然在列





俄罗斯卫星通讯社 2 月 24 日报道，全俄国家电视广播公司旗下国家 “ 俄罗斯 -1” 电视台在节目中列出了美国的 “ 军事决策中心 ” ，它们在华盛顿对俄采用导弹威胁的情况下可能成为 “ 锆石 ” 导弹的目标。

这些目标包括华盛顿五角大楼，其中有武装力量的最高管理层和参谋长联席会议、戴维营 -- 政府指挥所，、马里兰州的里奇堡 -- 总统指挥所以及美国参谋长联席会议指挥中心。这三个设施位于美国东海岸。在美国西海岸有麦克莱伦 （加利福尼亚州） -- 战略进攻部队指挥所以及吉姆 · 克里克 （华盛顿州） -- 核力量指挥所。





俄罗斯总统普京 20 日向俄联邦会议发表国情咨文时表示，正在建造的 “ 锆石 ” 海基高超音速巡航导弹速度为 9 马赫，射程超过 1000 公里，该导弹将装备在未来的，以及在建的水面舰艇和潜艇上。

这类导弹在俄罗斯受到威胁的情况下，将用于美国的决策中心，那里管理欧洲的导弹防御系统。据悉，美国导弹防御系统在欧洲的发射装置中，有可能部署中小型导弹来打击俄罗斯领土。

这里指的是美国早些时候在欧洲建立反导系统框架下于罗马尼亚部署了 Mk41 ，类似的系统也部署在波兰。它们适合发射 “ 战斧 ” 巡航导弹。

此前俄罗斯退休海军少将、俄罗斯英雄、技术科学副博士弗谢沃洛德 · 赫梅罗夫表示，俄海军舰艇可以同时向美军各指挥中枢发射 40 枚 “ 锆石 ” 导弹，并确保将其摧毁。他指出，如果带有 “ 锆石 ” 导弹的载舰在距海岸线 500 公里远的地方，则能够在 5 分钟内抵达纵深不少于 500 公里的沿海地带的打击目标。这段时间内可以发现向目标飞行的导弹，但无法拦截它。





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