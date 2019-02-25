沙特宣布：所有学校都将开设汉语课

在王储穆罕默德 · 本 · 萨勒曼结束访华之际，沙特阿拉伯 23 日宣布将汉语纳入沙特王国所有教育阶段的课程之中，以使该国教育更具多元性。沙特媒体认为，此举旨在落实王储的访华成果，使沙中关系更加巩固。

据沙特 “ 阿拉比亚 ” 电视台 24 日报道，沙特外交部在一份声明中说： “ 为加强沙特王国同中国的友谊与合作、深化各个层面的战略伙伴关系，同意将中文纳入沙特各学校及大学教育各个阶段的相关课程。 ” 沙特《阿拉伯人消息报》称，该协议在王储访问中国期间达成，目的是 “ 促进沙特王国的文化多样性，为不同教育阶段的学生开辟新的教育视野 ” 。沙特方面认为， “ 学习汉语将成为两国之间的桥梁，有助于增进两国人民之间的贸易和文化联系 ” 。

沙特《欧卡兹报》称，沙特各学校和大学都为设置汉语课开启 “ 绿灯 ” 。很快，汉语和阿拉伯语这两种古老的语言，将同时在沙特学校的课堂上出现。





目前，沙特各个学校设置的外语课程十分有限。在大学前的各个教育阶段，沙特的外语课程除了英语，没有其他语种。比起其他许多阿拉伯国家，沙特在这方面还比较保守 —— 埃及高中除英语外，还有法语、意大利语、西班牙语、德语等第二外语课程供学生选择。近两年沙特正在努力开设多种外语课程，以改善外语教育现状。《阿拉伯人消息报》称，开设中文课也有助于实现沙特 “2030 愿景 ” 有关教育领域的目标。

沙特通讯社称，沙特计划先培训汉语教师并准备相关教材，将汉语作为高中第二外语课程，预计未来学习规模还将扩大。据报道，沙特王国教育部将准备派首批教师赴中国学习汉语，并掌握汉语教学方法。

针对即将开设汉语课程，沙特人在社交媒体上表达了不同观点。有人担心，由于汉语难学，学生的压力可能因此增大。但大部分人认为，在未来的世界，汉语将和英语一样流行且重要，沙特人学汉语是出于时代的要求。

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