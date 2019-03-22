“脸书”再现安全漏洞 数亿用户密码无加密保护

综合报道，根据网络安全专家克莱布斯 21 日发布的一份报告显示，社交网站 “ 脸书 ” 所存储的 “ 数以亿计 ” 用户的帐户密码并没有被加密，且可以作为纯文本格式的文件，显示给该公司成千上万的员工。 21 日， “ 脸书 ” 在一篇文章中证实了这一报道。据悉，这一漏洞可能影响了全球多达 6 亿 “ 脸书 ” 用户。





据报道，受影响的 “ 脸书 ” 用户占其 27 亿总用户数量的很大一部分。 “ 脸书 ”21 日表示，计划开始通知那些可能受影响的用户。当天，在该报道公布后，其股价也随之下跌。

“ 作为 1 月份例行安全审查的一部分，我们发现一些用户密码以可读格式，存储在我们的内部数据系统中。这引起了我们的注意，因为我们的登录系统旨在使用外界无法读取的技术，来屏蔽用户密码。我们已经解决了这些问题，并且作为预防措施，我们将通知可能受影响的用户 ” ， “ 脸书 ”21 日在一份声明中表示。





据报道，这些漏洞可以追溯到 2012 年。克莱布斯援引一位名叫伦弗洛（ Scott Renfro ）的 “ 脸书 ” 软件工程师话说，该公司没有发现任何有关数据被滥用的情况，并且当时 “ 这些漏洞没有存在实际的风险 ” 。

然而，由于多年的隐私和安全丑闻， “ 脸书 ” 一直受到严密的审查，这些丑闻使公司受到其用户的批评，以及来自多个政府监管机构的监督和罚款。 “ 脸书 ” 的丑闻并没有显着削弱该公司日常活跃用户的数量。尽管 “ 脸书 ” 的批评者认为用户为了保护其隐私，应该删除他们的账户，但在上个季度， “ 脸书 ” 的用户活跃程度有所增加。

毫无疑问，这一事件将引发欧盟负责网络数据安全部门

——

爱尔兰数据保护委员会（

Irish Data Protection Commission

）的注意。

2018

年

5

月

25

日，《欧盟数据保护条例》

（

General Data Protection Regulation

）生效。该条例规则允许网络公司在

72

小时内通知受隐私泄露影响的民众，并且要求公司安全地存储用户密码。

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