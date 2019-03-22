特朗普：美国承认以色列对戈兰高地享有主权

美国总统特朗普21日通过社交媒体表示，美国承认以色列对戈兰高地享有主权。
戈兰高地是中东战略要津，也是以色列的重要水源地。它名义上属于叙利亚，但自1967年第3次中东战争以来，一直被以色列占领。根据国际法，这一占领是非法的。
特朗普当天表示，52年过去，美国是时候“完全承认”以色列对戈兰高地享有主权了，这在战略和安全上对以色列和地区稳定都至关重要。
以色列总理内塔尼亚胡随后通过社交媒体表态称，在伊朗试图利用叙利亚作为摧毁以色列的平台之际，他对特朗普的这一决定表示感谢。
美国务卿蓬佩奥3月19日启程访问科威特、以色列和黎巴嫩三国。当地时间20日，他在耶路撒冷与内塔尼亚胡会晤，双方一致表示将进一步遏制伊朗的影响力。
戈兰高地处在叙利亚、以色列、黎巴嫩和约旦交界处，高海拔和水源使得这片区域的控制者可以获得天然的战略优势。美国媒体普遍认为，戈兰高地是世界上主权争议最大的领土之一，特朗普的这一决定是美国几十年来外交政策的一次重大转变。
另有分析指出，特朗普此举将为内塔尼亚胡在4月份的选举中提供强有力支持。
美国有线电视新闻网（CNN）援引美前国防部长帕内塔的话说，特朗普此举将“引发许多担忧”，而且很难不将此视为支持内塔尼亚胡继续担任总理的努力。
美国《纽约时报》指出，内塔尼亚胡计划下周到访华盛顿，预计美国在这片争议土地上的新立场将为其提供“极大的帮助”。该报还透露，美国务院在最近的一份报告中，用“以色列控制”（Israeli-controlled）而不是“以色列占领”（Israeli-occupied）来形容戈兰高地、约旦河西岸和加沙地带的领土。
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