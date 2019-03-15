马杜罗下令开展军事演习:保卫国家供电和供水系统

委内瑞拉新闻和通信部长罗德里格斯 13 日宣布除了少量变电站遭到破坏外，全国电力已经 “ 百分之百恢复 ” ，全国 14 日恢复上班。在持续了一周的全国大停电中，缺电、缺水以及持续 40 摄氏度的高温几乎把委内瑞拉带到崩溃的边缘。委内瑞拉政府称停电是美国精心策划的 “ 电磁和网络攻击 ” 的结果，而委反对派领导人瓜伊多和美国官员则称原因是 “ 委政府多年来对电力系统的管理不善 ” ，并借机煽动民众推翻马杜罗政府。对此，马杜罗 13 日下令国防部长发出军事动员令，委军队将于 16 日展开新一轮军事演习，重点是 “ 保护电力和供水系统 ” 。





马杜罗 13 日已经下令国防部长帕德里诺发出军事动员令，将于 16 日开始展开新一轮军事演习。委内瑞拉国家通讯社称，本次演习的目的是在持续数日断电背景下保卫国家供电和供水系统。委军队这次演习将在全国所有 114 个变电站完成部署，同时军队将联合民兵保护饮用水供应系统。

不过，一波未平，一波又起。路透社

14

日称，委内瑞拉东部一个石油化工厂的两个储油罐周三发生了爆炸。该石化厂属于委内瑞拉国家石油公司。报道称，自从大停电以来，委国家石油公司生产和港口石油运输完全停顿，石油出口暂停。目前，委内瑞拉原油产量已降至上世纪

40

年代以来最低水平。在

12

日委内瑞拉一些港口来电后，石油出口刚恢复。对于储油罐爆炸事件，委国家石油公司总裁马略尔表示，这是马杜罗总统的政治对手进行的

“

恐怖主义入侵

”

。

“

他们阴谋炸毁了两个储油罐，影响了石油生产。叛徒！

”

与此同时，委内瑞拉通往哥伦比亚的输油管

13

日在哥委边境地区发生爆炸，哥国有石油公司称，这是今年第

11

次袭击事件。

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