    • 2019年3月15日

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    马杜罗下令开展军事演习:保卫国家供电和供水系统

    星期五, 三月 15, 2019

    委内瑞拉新闻和通信部长罗德里格斯13日宣布除了少量变电站遭到破坏外，全国电力已经百分之百恢复，全国14日恢复上班。在持续了一周的全国大停电中，缺电、缺水以及持续40摄氏度的高温几乎把委内瑞拉带到崩溃的边缘。委内瑞拉政府称停电是美国精心策划的电磁和网络攻击的结果，而委反对派领导人瓜伊多和美国官员则称原因是委政府多年来对电力系统的管理不善，并借机煽动民众推翻马杜罗政府。对此，马杜罗13日下令国防部长发出军事动员令，委军队将于16日展开新一轮军事演习，重点是保护电力和供水系统

    马杜罗13日已经下令国防部长帕德里诺发出军事动员令，将于16日开始展开新一轮军事演习。委内瑞拉国家通讯社称，本次演习的目的是在持续数日断电背景下保卫国家供电和供水系统。委军队这次演习将在全国所有114个变电站完成部署，同时军队将联合民兵保护饮用水供应系统。
    　　
    不过，一波未平，一波又起。路透社14日称，委内瑞拉东部一个石油化工厂的两个储油罐周三发生了爆炸。该石化厂属于委内瑞拉国家石油公司。报道称，自从大停电以来，委国家石油公司生产和港口石油运输完全停顿，石油出口暂停。目前，委内瑞拉原油产量已降至上世纪40年代以来最低水平。在12日委内瑞拉一些港口来电后，石油出口刚恢复。对于储油罐爆炸事件，委国家石油公司总裁马略尔表示，这是马杜罗总统的政治对手进行的恐怖主义入侵他们阴谋炸毁了两个储油罐，影响了石油生产。叛徒！与此同时，委内瑞拉通往哥伦比亚的输油管13日在哥委边境地区发生爆炸，哥国有石油公司称，这是今年第11次袭击事件。

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