俄对印度武器出口量大幅减少 4年下降42%

据印度报业托拉斯网站3月11日报道称，观察2009至2013年、2014至2018年这两个时段，俄罗斯对印度的武器出口量同比大幅减少42%。
根据斯德哥尔摩国际和平研究所发布的《2018年国际武器转让趋势》报告，俄罗斯在印度武器进口中所占比例从2009至2013年的76%，下降到了2014至2018年的58%。
报告公布数据还显示，在印度总理莫迪减少本国对外武器依赖的政策指导下，同期印度武器进口减少了24%。
报道认为，印度武器进口量的下降在一定程度上还由于外国供应商的武器延迟交付，例如2001年从俄罗斯订购的作战飞机和2008年从法国订购的潜艇。
尽管如此，2014至2018年，印度仍是世界第二大武器进口国，占全球总量的9.5%。在此期间，以色列、美国和法国都增加了对印军火出口。
相比之下，巴基斯坦的武器进口量则减少了39%。印媒指出，美国越来越不愿意向巴基斯坦提供军事援助或出售武器，这在报告中也得到佐证：同一时段，美国对巴基斯坦的武器出口量减少81%。
报道称，巴基斯坦于是转向了其他供应国。例如，它在2018年从土耳其订购了4艘护卫舰和30架武装直升机。
印媒认为，印度武器进口量减少意义重大，因为过去几年里，全球武器交易量持续增长——2009至2013年增长7.8%，相比2004至2008年增幅达23%。
按照报告排名，2014至2018年的5大军火进口国是沙特阿拉伯、印度、埃及、澳大利亚和阿尔及利亚。美国保持了全球最大军火出口国地位，其主要武器出口量增长了29%，在全球所占份额从30%上升到36%，与“亚军”俄罗斯之间的差距不断拉大。
报道称，2009至2013年，美国主要武器出口量比俄罗斯高12%，2014至2018年更高出75%。同期，俄罗斯武器出口减少了17%。对此，报告解释称一个重要因素就是印度武器进口量减少，尽管印度目前仍是俄罗斯武器的主要购买国，但过去10年里俄罗斯对印军火出口量已下降了42%。
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