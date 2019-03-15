俄对印度武器出口量大幅减少 4年下降42%

据印度报业托拉斯网站 3 月 11 日报道称，观察 2009 至 2013 年、 2014 至 2018 年这两个时段，俄罗斯对印度的武器出口量同比大幅减少 42% 。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所发布的《 2018 年国际武器转让趋势》报告，俄罗斯在印度武器进口中所占比例从 2009 至 2013 年的 76% ，下降到了 2014 至 2018 年的 58% 。

报告公布数据还显示，在印度总理莫迪减少本国对外武器依赖的政策指导下，同期印度武器进口减少了 24% 。

报道认为，印度武器进口量的下降在一定程度上还由于外国供应商的武器延迟交付，例如 2001 年从俄罗斯订购的作战飞机和 2008 年从法国订购的潜艇。

尽管如此， 2014 至 2018 年，印度仍是世界第二大武器进口国，占全球总量的 9.5% 。在此期间，以色列、美国和法国都增加了对印军火出口。

相比之下，巴基斯坦的武器进口量则减少了 39% 。印媒指出，美国越来越不愿意向巴基斯坦提供军事援助或出售武器，这在报告中也得到佐证：同一时段，美国对巴基斯坦的武器出口量减少 81% 。





报道称，巴基斯坦于是转向了其他供应国。例如，它在 2018 年从土耳其订购了 4 艘护卫舰和 30 架武装直升机。

印媒认为，印度武器进口量减少意义重大，因为过去几年里，全球武器交易量持续增长 ——2009 至 2013 年增长 7.8% ，相比 2004 至 2008 年增幅达 23% 。

按照报告排名， 2014 至 2018 年的 5 大军火进口国是沙特阿拉伯、印度、埃及、澳大利亚和阿尔及利亚。美国保持了全球最大军火出口国地位，其主要武器出口量增长了 29% ，在全球所占份额从 30% 上升到 36% ，与 “ 亚军 ” 俄罗斯之间的差距不断拉大。

报道称，

2009

至

2013

年，美国主要武器出口量比俄罗斯高

12%

，

2014

至

2018

年更高出

75%

。同期，俄罗斯武器出口减少了

17%

。对此，报告解释称一个重要因素就是印度武器进口量减少，尽管印度目前仍是俄罗斯武器的主要购买国，但过去

10

年里俄罗斯对印军火出口量已下降了

42%

。

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