料中美大概率达成贸易协议 中国可能就结构性改革作承诺--景顺

环球资产管理公司景顺（ Invesco ）周三称，从近期的发展看来中国与美国很大机会贸易谈判达成协议，估计中国可能在减少贸易逆差及结构性改革方面作出承诺，但相信不会在知识产权保护方面作出较大妥协。





但该行对市场看法仍然保持审慎，倘若中美未能达成协议，股市可能会下跌，而这仍有很大可能发生的。





景顺首席环球市场策略师 Kristina Hooper 就中美贸易协议发表最新评论指出，过去几个月，美国是投资市场的焦点，无论是政府停摆、美联储（ FED ）加息或资产负债表正常化、以及美国主导的贸易冲突，都为投资者所关注。然而，近日焦点转至中国，包括 MSCI 增加 A 股比重、 A 股市场反弹、全国人大将今年 GDP 增长目标降至 6-6.5% 、以及潜在的中美贸易协议。





她指出，最近的新闻反映出美国和中国有很大机会达成贸易协议，这对全球股市特别是内地股市来说应该是一个实在的利好因素。





“ 然而，我仍然保持审慎，如果谈判不成，股市可能轻易下跌，而我认为这仍然是有很大可能发生的。 ”Hooper 说。





她称，如果美国只希望减少与中国的贸易逆差，相信协议会很快达成；但如特朗普政府希望中国在知识产权保护和进入国内市场政策方面有真正的改变，则仍需要一些时间。





至于从中国的角度看， Hooper 表示，不认为中国会同意在知识产权保护议题上作出大的妥协。因为若果中国在此妥协，将开创一个危险的先例，令其他大型经济体可能会试图向中国施压，以赢得在贸易议题上的让步。





她并相信，由于中国经济数据已渐有改善，中国未必愿意作出让步。例如 2 月财新中国制造业采购经理人指数（ PMI ）有所上升，这显示几个月前中国开展的大规模刺激经济措施（货币和财政刺激措施）已开始发挥积极作用。





然而，如果双方达成一份实质的协议，她认为这可能是中国在减少贸易逆差方面作出具体承诺，以及中国在结构性改革方面作出概括的承诺，并预期达成协议后将令全球股市显着回升。（路透社）

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