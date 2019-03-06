韩国瑜拟率团参访大陆：做交流做生意活络经济

据 “ 东森新闻云 ”3 月 6 日报道，对此，台当局 “ 行政院 ” 前发言人郑丽文表示，若韩国瑜谈笑风生就把事情解决，还可以做交流、做生意，拓展大片市场，活络台湾经济，最后是热热闹闹地回台湾，大家就会发现， “ 好像我们没有少一块肉，而且气氛很好，也不用紧张。好像不是像民进党讲的这样 ‘ 两边要对骂对干，甚至要武装对立 ’ ？民进党很难自圆其说。 ”





报道称，针对赴陆行程，韩国瑜于 3 月 4 日表示，目前两岸官方交流停滞，两岸两会停止协商，民间也多少受到冲击， “ 政治事务不该阻碍其他交流活动 ” ，大多数台湾人民希望两岸走向和平。

韩国瑜重申，他是高雄市长，地方的关键在民生经济。

另外，国台办发言人安峰山 3 月 4 日应询表示，高雄市长韩国瑜拟于 3 月 22 日至 28 日率高雄市参访团到香港、澳门、深圳、厦门等地参访，开展交流合作。我们欢迎并支持在坚持 “ 九二共识 ” 基础上开展两岸城市交流合作，共同增进两岸同胞利益福祉。

不久前的

2

月

26

日晚，高雄市政府发布新闻稿，正式公布韩国瑜上任后成立的

“

高雄市政府两岸小组

”27

名成员名单。在高雄市政府公布的两岸小组名单中，既有来自高雄市政府的政府官员，也有来自大学的知名学者和企业家，包括四名来自大陆台商协会的会长，深圳台商协会会长陈忠和、广州台商协会会长王庆祥、厦门台商协会会长吴家莹、上海台商协会会长李政宏等人名列其中。

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