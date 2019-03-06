韩国瑜拟率团参访大陆：做交流做生意活络经济

据“东森新闻云”3月6日报道，对此，台当局“行政院”前发言人郑丽文表示，若韩国瑜谈笑风生就把事情解决，还可以做交流、做生意，拓展大片市场，活络台湾经济，最后是热热闹闹地回台湾，大家就会发现，“好像我们没有少一块肉，而且气氛很好，也不用紧张。好像不是像民进党讲的这样‘两边要对骂对干，甚至要武装对立’？民进党很难自圆其说。”
报道称，针对赴陆行程，韩国瑜于3月4日表示，目前两岸官方交流停滞，两岸两会停止协商，民间也多少受到冲击，“政治事务不该阻碍其他交流活动”，大多数台湾人民希望两岸走向和平。
韩国瑜重申，他是高雄市长，地方的关键在民生经济。
另外，国台办发言人安峰山3月4日应询表示，高雄市长韩国瑜拟于3月22日至28日率高雄市参访团到香港、澳门、深圳、厦门等地参访，开展交流合作。我们欢迎并支持在坚持“九二共识”基础上开展两岸城市交流合作，共同增进两岸同胞利益福祉。
不久前的2月26日晚，高雄市政府发布新闻稿，正式公布韩国瑜上任后成立的“高雄市政府两岸小组”27名成员名单。在高雄市政府公布的两岸小组名单中，既有来自高雄市政府的政府官员，也有来自大学的知名学者和企业家，包括四名来自大陆台商协会的会长，深圳台商协会会长陈忠和、广州台商协会会长王庆祥、厦门台商协会会长吴家莹、上海台商协会会长李政宏等人名列其中。
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