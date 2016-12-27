新加坡人最常坐的长途车，司机竟是这样的！
今年这个平安夜对有些人来说并不平安。24日凌晨，一辆从马来西亚新山开往吉隆坡的长途巴士在麻坡附近的高速公路失控，冲下山坡，导致包括3名新加坡公民和1名新加坡永久居民在内的14人遇难，还有包括5名新加坡人在内的16人受伤。
虽然事故原因目前还不清楚，但这也让不少人对马来西亚的长途巴士心有余悸。谁知车祸才过去仅仅两天，网上又爆出了两段长途巴士司机开车时抽烟、玩手机的视频，这让人觉得他们是不是根本不清楚自己肩上的责任？
这两段视频是由网友Firdaus Wong Wai Hung昨天在facebook上传的。在第一段19秒的视频中，这名司机用左手控制方向盘，右手还夹着根香烟，大腿上还放着自己的手机，时不时低头操作一下。一心三用，真是厉害！
另一段16秒的视频中，这名司机先是左手拿着手机，右手偶尔操作一下手机，同时在操纵方向盘。不久，他把手机换到右手，左手进行换挡操作，期间甚至有时双手都脱离了方向盘。
根据Firdaus的贴文，这段视频的拍摄时间应该是26日下午1点半左右，这名司机来自Mayang Sari长途客运公司，而这辆巴士就是开往麻坡的。
Mayang Sari公司表示，他们已经收到了关于这名司机的报告，正在展开内部调查。柔佛道路交通部部长Mohd Rusdi Mohd Darus表示将对此类行动采取严厉措施，呼吁公众提供更多的类似信息。
很多网友觉得马来西亚的长途大巴实在太吓人了。
有网友表示，自己遇到过很多次了，司机一边开车一边和女性聊天，也有网友说，半夜坐大巴时，司机把音乐开得震天响。
也有网友觉得司机这样做有点不可思议，他们难道就不怕丢掉饭碗？
不管在新加坡还是马来西亚，开车都不能玩手机，更别说开巴士了，怎么能不顾一车乘客的安全呢？
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虽然事故原因目前还不清楚，但这也让不少人对马来西亚的长途巴士心有余悸。谁知车祸才过去仅仅两天，网上又爆出了两段长途巴士司机开车时抽烟、玩手机的视频，这让人觉得他们是不是根本不清楚自己肩上的责任？
这两段视频是由网友Firdaus Wong Wai Hung昨天在facebook上传的。在第一段19秒的视频中，这名司机用左手控制方向盘，右手还夹着根香烟，大腿上还放着自己的手机，时不时低头操作一下。一心三用，真是厉害！
另一段16秒的视频中，这名司机先是左手拿着手机，右手偶尔操作一下手机，同时在操纵方向盘。不久，他把手机换到右手，左手进行换挡操作，期间甚至有时双手都脱离了方向盘。
根据Firdaus的贴文，这段视频的拍摄时间应该是26日下午1点半左右，这名司机来自Mayang Sari长途客运公司，而这辆巴士就是开往麻坡的。
Mayang Sari公司表示，他们已经收到了关于这名司机的报告，正在展开内部调查。柔佛道路交通部部长Mohd Rusdi Mohd Darus表示将对此类行动采取严厉措施，呼吁公众提供更多的类似信息。
很多网友觉得马来西亚的长途大巴实在太吓人了。
有网友表示，自己遇到过很多次了，司机一边开车一边和女性聊天，也有网友说，半夜坐大巴时，司机把音乐开得震天响。
也有网友觉得司机这样做有点不可思议，他们难道就不怕丢掉饭碗？
不管在新加坡还是马来西亚，开车都不能玩手机，更别说开巴士了，怎么能不顾一车乘客的安全呢？
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