新加坡红灯区上百人围攻、挑衅警察！
新加坡的芽笼是新加坡政府的法定红灯区，也是新加坡是非最多的地方，流莺和非法赌档经常出没于此。
去年，就有5名便衣警察因为稽查非法赌档，被上百人围攻。今天，其中一名主犯22岁的快递员黄炳辉（音）因非法集会，被判处10周监禁。
去年7月24日晚上9点45分，芽笼警局出动5名便衣警察，打击非法卖淫。他们在芽笼14巷和16巷之间的背街小巷内，发现一名18岁少年何国伦（音）正在为一个非法赌档招揽生意。于是，警方将其抓获，并给他戴上了手铐。
何国伦奋力抵抗，并且试图逃跑。这时，大约有80至100人聚拢了过来，冲着便衣警察大声喊叫，要求他们放人，并且无视警方叫他们退后的要求，不断逼近。
人群中，黄炳辉、48岁的何厚辉（音）、30岁的纪荣永（音）以及其他两人，站在最前面破口大骂，并向警方比出不雅手势。
警方只能押着何国伦退到赌档后面，以拉开和人群之间的距离，但还是被包围住了。
黄炳辉反应最激烈，站到人群前方，大声喝骂，并且掀翻了赌档；纪荣永跳上旁边的桌子，居高临下威胁警方。
警察和何国伦被逼到了墙角。这时，几名身穿制服的警员赶到现场增援，试图驱散人群。其中一名警察拔出了手枪，指向了人群。不过，他的手指并没有扣在扳机上。
人群有所畏惧，往后退了几步。不过，何厚辉反而走上前去，挑衅警方，说警察不敢开枪。这名拔枪的警察接着就把枪插回了枪套。
随着越来越多的警察赶到现场，局面最终得以控制。现场的监控探头拍下了部分画面。黄炳辉、何厚辉和纪荣永不久就被逮捕。5名便衣警察中有4人受伤。拔枪的增援警察也受了轻伤。除此以外，还有3名警察受了轻伤。
今天在法庭上，检察官表示，虽然没有直接证据表明黄炳辉和其他两人对警察造成了伤害，但是他们的行为涉及煽动人群，阻碍警方执法，威胁到了警方人员的安全，要求判处他3到4个月监禁。
黄炳辉的辩护律师表示，黄炳辉由于智力低下，曾免于服兵役。当时，他看到自己的好友何国伦被按倒在地。他向其中一名警察询问时，警方回答“没你啥事”，他因此才会情绪激动，对抗警察。因此请求轻判1个月监禁。
最终，法官判处黄炳辉非法集会罪名成立，监禁10周。
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