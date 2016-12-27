在新加坡遇到网络勒索该如何防范
新加坡网络勒索案有所上升，据亚洲新闻网报道，新加坡网络安全局（CSA）数据显示，今年1至11月，共接到17起网络勒索案举报，而去年全年，一共只有2起。
网络勒索案是指黑客通过网络攻击锁住普通用户的数据或者硬件，然后勒索钱财，相当于绑架后勒索赎金，不过被绑架的是虚拟数据或者电子设备。
有时，黑客还会冒充执法机关，比如美国司法部，以“罚款”的名义勒索赎金，并且恐吓受害者，如果不支付“罚款”，就要坐牢。
新加坡的海运公司BH控股就是网络勒索的受害者。公司的两名职员曾接到一封来自未知发送者的邮件，发现打不开附件。当时，他们并不在意。不料半天以后，他们发现自己不能打开公司数据库里的文件，并且其中一些文件的后缀变得很奇怪。
公司的IT专员Roberto Ang发现，这些被锁住的文件夹里有大约3000个文件，而且里面新建了一个文档，要求支付1000美元（约合1447新元）的“赎金”，收到“赎金”黑客才会提供解锁这些文件所需的密码。
不过，BH控股并没有支付这笔赎金，而是花了整整一个星期，用储存在其他地方的备份数据，恢复了这些文件。
经过这次网络攻击事件，公司加强了网络安全方面的投资，并且在员工培训时进一步强调了网络安全的重要性。
网络安全局认为，新加坡实际发生的网络勒索案可能多得多，因为很多案子的受害人没有报警。网络安全公司赛门铁克（Symantec）估计，去年新加坡每天平均发生网络勒索案16起，在亚太地区排名第八位。
这些勒索案的受害人以公司居多。因为相比个人用户，公司服务器上存储的关键信息更多，而且支付能力也更强。
而黑客们的手段也越来越狡诈。比如某公司人事部门要招募人手，黑客就会伪装成应聘者，寄来电子邮件，但是在邮件中安插恶意软件，从而黑进公司内部系统。
那该如何防范这些网络攻击呢？赛门铁克安全专家Tarun Kaura建议，由于这些攻击手段往往通过电子邮件完成，所以查看邮件时需要注意邮件的标题、发送者以及来自哪个邮件服务器。
如果发现任何可疑情况，不要点击邮件中的任何附件。
此外，遭遇网络勒索，大家要立刻报警，也可以咨询新加坡计算机应急反应小组（Singapore Computer Emergency Response Team, SingCERT）
新加坡计算机应急反应小组
网址：https://www.csa.gov.sg/singcert
电话：63235052
邮箱：singcert@csa.gov.sg
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