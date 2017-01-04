全球股市乐观情绪能持续吗？
2016年的金融市场频频让人惊讶。它以一种灾难性的方式开始，伴随的是重新对中国的担忧和银行系统的稳定，最后在股市的歌舞升平中结束，特别是在华尔街。石油价格在这一季度呈自由落体式下跌。由于石油输出国组织（欧佩克）在去年11月达成历史性协议，油价最终急速反弹，也带动其
他原材料价格上涨。政治冲击接二连三：英国脱欧、特朗普当选、伦齐公投失败。这一切最终被有惊无险地吸收了：伦敦股市在年底冲顶，道琼斯指数非常接近传奇般的20000点。
两个月来，全球股市刮起乐观之风。一方面是由于人们对经济复苏燃起希望；另一方面是由于债券市场和股票市场之间的大规模套利。
华尔街由此经历了史上第二长的增长期。从2009年开始的“牛市”在时间跨度上超过了二战结束之后，1949年至1956年那段时期，仅次于1987年至2000年那段漫长的上涨期。美国联储实施货币政策转折（去年仅在12月加息一次）时的谨慎也帮了忙。美国当选总统特朗普给人感觉将会推行非常亲商的经济政策。特朗普由此也具有了意想不到的凝聚力。不过，普遍的观点认为，美国今后的上涨空间比较有限。
至于欧元区，它面临着增长乏力和政治不稳定的双重境地，活跃度不如美国明显。去年12月的形势虽然不错，但欧洲斯托克指数年底的水平与年初持平。
新兴市场在2016年同样扬眉吐气，这得益于石油和原材料价格的突然回升以及重获国际投资者的青睐。借此，巴西股市上扬了近40%，俄罗斯股市涨幅超过25%。
法国新兴银行的罗兰·卡洛扬说：“对于投资者来说，今年不能错过两个重大转折。”首先，从2月开始，原材料和基础金属价格将反弹；其次，随着利率的提高，“今年夏天应重新开始采取价值投资策略，鼓励投资低估值股票，例如银行股，这些股票会借助经济增长价值回归”。
然而，说说比做容易，特别是因为市场的变化已经被证明是不可预测的。贝莱德投集团的分析师们从对大部分投资者来说艰难的一年吸取了至少两个教训。第一个教训是：政治事件被赋予了相当高的重要性，而市场归根结底对经济复苏非常敏感。这就解释了特朗普当选激发的热情。第二个教训
是：不稳定不等于普遍震荡。在英国脱欧和美国大选等意外情况引发的波动后，股市震荡很快平息。这种脱钩不仅没有让投资者惊慌失措，反而创造了机遇。
2016年底的这种活力在2017年还能延续下去吗？一切将取决于企业在全球增长复苏的背景下改善其经营结果的能力。
但是，同2016年一样，市场将无法回避冲击。欧洲（法国、德国、荷兰等）的选举将被仔细研究，从而判断欧元区的稳固性。英国脱欧的后续亦是如此。全球债务、中国经济增长情况以及特朗普入住白宫后迈出的前几步，也将引发股市的担忧。投资者已经寄希望于特朗普的复兴和增长计划。这需要
她坚守承诺，但不能过多增加美国的赤字和通货膨胀，否则，要小心会失望了。（《回声报）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost