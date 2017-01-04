印度新年夜爆发大规模性侵 官员称这是“西方思维”的错
印度一位邦部长称，据跨年夜发生在印度最大城市之一班加罗尔街头的“大规模性骚扰”是年轻人试图“效仿”西方思维和着装的结果。
上周六晚间，数千人聚集在班加罗尔两条中心街道上庆祝新年。据当地报纸和目击者称，人们变得不规矩，开始对女性进行性侵犯和性骚扰。
《班加罗尔镜报》称，该记者在该市街头“亲眼见证了这场对女性肆无忌惮的大规模性骚扰”，该报纸刊登了一名女性被一群男子围住、另一名女性似乎缩着身子靠在一名女警官肩膀上的照片。一名目击者在接受本报记者采访时说：“我看到女性在人群中被性骚扰，人们试图找到能够躲起来不被攻击的地方。”
不愿公开自己姓名的萨米说：“有一些野蛮行为发生。人们表现得好像他们在帮助女性，但实际上是在骚扰她们，侮辱她们，挑逗她们。”
班加罗尔警方称，该区域聚集的人群远比警察多，但他们没有接到正式的性骚扰投诉。性骚扰据说在印度是一种严重低估的犯罪行为。
卡纳塔克邦的一名部长G·帕尔梅什瓦周一再接受媒体采访时似乎漠视了这一事件。
他说：“在跨年活动等场合……有女性受到骚扰或劣等对待。这类事情确有发生。”
他说，问题是当时聚集在该市街头的年轻人“几乎像西方人一样”。
印度犯罪统计部门称，该国技术产业中心班加罗尔比印度首都新德里更为安全，但那里仍是意在侵犯女性的攻击事件发生数量第三高的城市。
大赦国际援引的调查显示，在遭遇性暴力的印度女性中，只有1%的人会报警。 （卫报）
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