美自我孤立 中国的大机会：出面维持国际秩序
现在怎么啦？中国曾被奥巴马批评为搭美国顺风车的国家，难道现在恰恰是中国要拯救世界吗？是的。目前恰恰是中国似乎要顶上缺口去维持部分国际秩序，而这种国际秩序也是美国费了很大力气才建立起来的。
例如在气候变化问题上。很长一段时间以来中国流传着一个阴谋论，“认为美国想出这一切是为了遏制中国的经济”。现在特朗普宣布，气候变化是“中国的发明”，目的是阻碍美国经济的发展。中方随后表示，不会停止为遏制全球变暖作出努力，并敦促特朗普也应做相同的事情。
例如在世界贸易问题上，特朗普青睐具有保护主义和孤立主义倾向的经济政策。他说，那就像是一场充满爱国主义的竞争，一个国家从另一个国家抢走工作岗位，其他国家不是伙伴，而是对手。他在竞选期间宣布：“我们不能让中国继续强奸我们的国家。”他还威胁对中国进口产品征收高达45%的关税。甚至他的很多支持者也希望他的很多承诺不要变为现实，否则可能会引发一场贸易战，导致两败俱伤。如果特朗普征收新关税，像波音公司那样的美国制造商可能会遭遇中国制裁。
中国国家主席习近平的讲话听起来有所不同，他现在宣称：“开放是亚太经济的生命线”。未来中国是否本身变得更加开放并放弃保护性关税和出口领域的倾销，还是个问号。鉴于北京秉持着国家管控的市场战略，这一问题并非只令美国担心，欧洲人也感到忧虑。
但有一件事情是可以肯定的，在短短一个月内，特朗普就强力动摇了美国和中国的关系。不仅仅因为他公然质疑把台湾视为中国的一部分的“一个中国”政策并因此激怒了北京，更因为他在经济政策方面给中国开辟了新机会。例如他宣布，就任第一天就将推出涵盖12个亚太国家的雄心勃勃的贸易计划——跨太平洋伙伴关系协定（TPP）
TPP是奥巴马已经宣布但还未具体实施的，把美国外交政策重心转向亚洲的关键项目之一。奥巴马想用TPP证明美国能够决定亚洲是的经济议程——完全把中国排除在外。除非它未来遵守相关规定才能加入。如今美国将不参加项自贸协定。
“如果特朗普不签署TPP，那将有利于中国”，中国诚信信用管理有限公司创始人和董事长毛振华说，中国被排除在这项协定之外，很多中国人对此感到愤怒。他说：“美国想通过TPP团结其他亚太国家并限制中国的影响力，但特朗普现在给我们开辟了空间。也就是说，我们可以改善与这些亚太TPP国家的关系并变得更具影响力。”
如果美国日益收缩，那将对中国、亚洲和世界其他地方意味着什么？已经有政治家要求中国扮演新的领导角色，例如不久前宣布辞职的新西兰总理约翰·基。他说：“TPP的目的是让美国展示在亚太地区的领导力。我们希望美国留在该地区。如果美国不在，这个空缺必须被填补，它将由中国来填补。”
但那不是太容易。如果美国自我孤立，将给中国提供很多新机会，但该国离发挥真正领导力角色还有很远距离——且不说一些亚洲国家根本不希望看到这一点，尤其是和中国存在领土争端的日本和越南。就连中国媒体也承认，就整体实力而言，中国还远远不能与美国抗衡。它不能领导世界。而且不论世界还是中国都没有这样的心理准备。中国领导人正全力应对转型过程带来的社会和政治后果，经济挑战也是巨大的。
中国经济仍在增长。但问题变得越来越明显。“中国的债务问题自2008年以来变得越来越严重”，毛振华说，在过去十年里，政府、企业和个人债务占国内生产总值的比例由150%上升到260%。以前存在类似情况的其他国家后来都陷入了危机。企业是最大的负债者，尤其是国有企业。（德国《时代》周报网站）
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