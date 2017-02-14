新加坡、马来西亚、澳洲：“单身汪”请谨防爱情骗子
14日又逢一年一度的西方情人节。澳大利亚、马来西亚和新加坡有关部门13日警告，对单身寂寞的人而言，情人节当天有可能会遇到爱情，但同时也是遭遇网络爱情骗局的高峰期。
澳大利亚竞争和消费者委员会说，与其他任何形式的诈骗行为相比，爱情骗局让受害者蒙受的损失更多。这类爱情骗子偏好在社交网站上寻找目标，利用爱情承诺诱骗受害者“掏腰包”，而年龄在45岁以上的男女最容易上当。
澳大利亚有关部门去年共接获4100人报案。受害人均表示遇到了约会和爱情骗子，总计损失金额达2500万澳元（约合1900万美元）。与2015年相比，该国2016年爱情骗局数量增加三分之一，相应的损失金额增加300万美元。
与此同时，马来西亚和新加坡警方也在马来西亚首都吉隆坡联合宣布，已联手打击一个爱情诈骗集团，逮捕27名嫌疑人。仅2016年，共108名男女遭遇该集团成员诈骗，损失约2160万林吉特（约合490万美元）。
“爱情骗子越来越懂得如何操控受害者，所以今年情人节如果要在网上寻爱，非常重要的一点是要能察觉出不对劲，”澳大利亚竞争和消费者委员会副主席德利娅·里卡德说，“骗子会提供非常可信的个人资料，包括盗用真实可信人士的身份。因此如果你遇到看似完美到不行的对象，就多做一些功课，看看是否真有其人。”她同时警告，要小心那些很快就展现强烈情感的人。（新华社）
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