云南男子聚会上遭政府强行送上手术台结扎，当地称合规
胡先生爆料称今年和妻儿回老家云南省镇雄县罗坎镇过年时，遭当地计划生育小组强行做结扎手术。
胡先生表示，当时他在朋友家，计划生育小组的人突然进来把他带到当地镇政府。到达镇政府后，计划生育小组的人要强行给他做结扎手术。在被扣押过程中，曾遭到对方的“多次暴力恐吓”，然后被“强行按上手术台做了结扎手术”，在此过程中，胡先生表示自己遭到了工作人员的殴打和推搡。
镇雄县委宣传部称，按照规定每对夫妻可以生育两个孩子，但胡先生曾有过两次婚姻，第一次婚姻就育有三个子女，违反国家计划生育的相关规定，对其进行结扎手术符合规定。
14日下午，云南省卫计委介入调查“男子被强行结扎”事件。云南省卫计委官网发布消息称，在昨天傍晚获悉“云南镇雄男子被计生小组强行做结扎”一事后，云南省卫计委“高度重视，立即责令昭通市卫生计生委对事件展开调查”。有关情况将“及时向社会公布”。
网友跟帖：
网友5379153854：没有理由呀，如果他第n次结婚，结婚对象是没有子女的。如果节扎就剥夺了妻子怀孕生子的权利呀
网友清川微澜无忧号：如果他有三婚，三婚的老婆只能找隔壁老王帮忙了。
张张张张菇凉：第一次看到是男子被抓去结扎，而不是女的
你谁：那么问题来了，到底谁是卧底？
网友19号：他可以申请政治避难了！
网友张丽华：感谢爸妈，当计划生育小组浩浩荡荡到我们家时，我还很小，我说那群坏人来了，他们要带我妈妈去医院，把我仅有的妹妹打掉，好在爷爷当年咬咬牙，说生下来，借债，五百块，当时父母两年年收入总合，不吃不喝的两年。现在妹妹长大，是医生，爸妈不在了。
网友Aliica：看评论，果然男人都有阉割情结
网友随便晃晃嘿：云南牛逼！！！像我们山东那边 以前顶多是牵牛把房子扒了！！
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