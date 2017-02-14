禁止庆祝情人节：印度尼西亚部分地区颁发庆祝禁令
今日，在许多国家和人们庆祝情人节之际，也有一些文化对情人节持有不同的态度。
路透社报道，印度尼西亚当局表示，这个浪漫的节日鼓励随意的性行为，并违反了其文化规范。
在苏拉威西岛上的望加锡市，警察突击检查了小型商店，并没收了架上的安全套。
印度尼西亚人口中以穆斯林为大多数。它是一个世俗国家，其国家意识形态中包含了宗教的多元化。
据引述，望加锡市警察Jufri说：“这些突击是在我们收到居民的报案之后才进行的，他们指出小型商店正在以非法的形式售卖安全套，特别是在情人节当天。”
他补充说，小商店的员工被告知，不要向青少年出售避孕用品。
据路透社指出，印度尼西亚的最高伊斯兰文书委员会于2012年宣布，情人节是被伊斯兰法律所禁止的，并称该节日与穆斯林文化和教义有所矛盾。
但是，印度尼西亚超过2.2亿的穆斯林都遵循相对温和的伊斯兰教义。另外，该国内也有相当大数量的基督教徒和印度教徒。
在其首都雅加达等地，情人节已经越来越受到欢迎，而企业也试图通过折扣和促销活动来抓住商机。
例如，嘉鲁达印尼航空公司（Garuda Indonesia）就于本周提供15%的机票折扣，而摩托车送货服务也正在进行送花、送巧克力的折扣活动。
据路透社报道，权益组织对以领导他人生活为目标的伊斯兰团体、及其日益增长的影响表示关切。
去年年底，一个强硬派团体到东爪哇的商场，并检查这些商场是否有命令其穆斯林员工穿戴圣诞节服装，如圣诞帽子。
另外，泗水——印度尼西亚的第二大城市——的政府官员也命令学校禁止学生“在学校内外”庆祝情人节，因为它违反了“文化和社会规范”。
西爪哇——印度尼西亚人口最多的省份——的公共教育机构和学校也都收到了类似的政府信件。路透社指出，西爪哇、亚齐等省份在前几年也都颁发了类似的禁令，以禁止庆祝情人节。
根据印度尼西亚的分权政府制度，地方当局可以不用经过中央政府批准，便可颁布地方法规。
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