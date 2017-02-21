台湾反电信诈骗宣传片：会被遣送大陆！
据台湾联合新闻网报道，去年曾发生台湾诈骗犯在肯尼亚和马来西亚被抓、遭遣送大陆的事件，日前又传出西班牙将269名台湾诈骗犯引渡大陆，当中有218个是台湾人。台陆委会还向大陆表达深切遗憾与抗议。
台湾陆委会最近推出了一部预防跨境电信诈骗的宣传片，短片中一名男子收到“国外电信客服”的工作机会简讯，起薪新台币四万元，并提供高级独栋宿舍和餐饮，业绩达标还可获高额奖金。但这其实是诈骗集团的诱饵，短片中的男子不幸沦为共犯，最后遭警方逮捕。
短片中的旁白称：“甚至可能被遣送中国大陆，赔上大好前途。”以此劝导台湾民众勿犯罪，引发岛内及大陆网友炮轰：
嬉笑人生：这话说的没毛病啊。。。诈骗遣送大陆，关进监狱，大好前途就是没了啊。。。要是送回台湾岛，出了机场就回家，拿起电话继续骗，大好前途还在啊。。。
少朋同学：一国两智~
老劈材2010：我只想说：湾湾你们高兴就好。我继续吃我的茶叶蛋
爱着汪星人的十四：艾玛湾湾总是能制造各种笑点
我想拔智齿：台湾有三宝，诈骗绿蛆旅车倒
丸子小姐白羊座：可能他是想去爸爸的怀抱，才去诈骗的，毕竟诈骗犯见多识广，知道祖国爸爸发展的有多好
非非非若愚：难道不是因为诈骗在大陆会被判刑，而在台湾直接会被放了么所以把诈骗犯送到大陆是恐怖的事啊
雪碧-三元次持续加强火力：在大陆会坐牢，而回台湾可以开个诈骗培训班
一个梨叔叔：湾湾真是淘气，把这些罪犯送给爸爸干什么？
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