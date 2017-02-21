全球武器贸易达冷战后顶峰 亚洲成主要进口地区
斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）20日发布报告，称2012年至2016年世界武器贸易较2007年至2011年增长8.4%，达到冷战结束以来的最高水平。
该报告称，2012年至2016年全球武器出口比2007年至2011年增长8.4%。
最大的出口国是美国和俄罗斯，它们加起来所占市场份额为56%，排名第三位的是中国，所占市场份额为6.2%。
德国武器出口在过去5年里同比减少了36%，所占市场份额为5.6%，排名第五。法国排名第四，所占市场份额为6%。
报告称，最大的武器进口国是印度，占全球进口总量的13%。沙特阿拉伯在2012年至2016年间，成为全球第二大武器进口国。东南亚对武器的需求也在增加，越南在进口方面的排名由第29名跃升为第10名。
从区域分布上说，亚太地区是进口武器最多的地区，占全球进口总量的43%，过去5年来同比增长7.7%。其次是中东地区，同比增长86%，占全球进口总量的29%。
欧洲的武器进口量下降了36%，但随着即将交付的新战机的合约完成，预计该地区的武器进口量还将重新增长。美洲地区的武器采购量出现了18%的降幅。
斯德哥尔摩国际和平研究所武器和军费支出项目高级研究员西蒙·韦泽曼说：“由于缺少地区军备控制机制，亚洲各国仍在不断扩充武器库。”尤其是，越南的武器进口量已大幅增长202%，这令其位列十大武器进口国之一。
韦泽曼说：“在中国越来越有能力用本土产品取代武器进口之际，印度仍依赖从大量供应商那里进口武器技术，其中包括俄罗斯、美国、欧洲国家、以色列和韩国。”
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