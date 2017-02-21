商务部：中国靠低成本发展外贸的时代已结束
综合讯，中国商务部长高虎城今日表示，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，称外资撤离中国的说法有失偏颇。
据路透社报道，中国商务部此前公布，1月实际使用外资（FDI）金额801亿元人民币（120亿美元），同比减少9.2%。
上个月，中国美国商会（AmCham-China）的年度调查显示，超过80％的成员认为他们在中国受欢迎的程度降低了，而他们多数也对中国开放市场的承诺缺乏信心。
高虎城今日在国务院新闻办公室的发布会上表示，近年来，一些产品的确撤出了中国，但同时也有很多高端产业搬进中国。
自去年年底以来，中国当局也在加紧资本外流的限制，削减被称为“不合理”的境外投资。
因此，中国1月份的对外非金融类直接投资（ODI）为532.7亿元（77.3亿美元），同比下降35.7%，呈一年以来的最低。
对此，高虎城强调，中国依靠低成本发展外贸的时代已经结束了，中国不会以国内资源和环境为代价，盲目地扩大出口，与规模和速度相比，将更加关注增长的质量和效益。
在谈及消费时，他则预计今年中国的全国消费还会呈快速增长的势头。
他表示，将从强化创新驱动、深化流通改革、调整供给结构、优化消费环境等四个方面入手，着力补齐流通效率低、成本高、环境差、供需结构错配等短板，进一步释放消费潜力，推动消费升级。
在中美贸易方面，高虎城表示，无论美国对华政策如何变化，中美经贸关系最终还是要回到互利共赢的轨道上来。他说道，合作是中美贸易关系的唯一选择，因为只有健康的关系才有利于双方。
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