美濒海战斗舰首次试射反舰导弹
合众国际社3月8日报道称，最近，美国海军完成了从“底特律”号濒海战斗舰上试射舰舰导弹组件（SSMM）的演练。
这次演练标志着首次从濒海战斗舰上发射这一导弹组件。濒海战斗舰能将海军战斗力投放到离岸地点。这也是首次从该平台进行的垂直导弹发射。海军官员说，这次试射是海军水面作战任务包开发项目的一部分。
“底特律”号的指挥官迈克尔·德斯蒙德在一份新闻稿中说：“在‘底特律’号上进行的试射对于提高濒海战斗舰能力来说是一个重要的里程碑，不仅对濒海战斗舰群体来说是这样，对整个舰队来说也是这样。随着小型战舰造成的威胁增加，该反舰导弹组件将为我们的舰船增加杀伤力。”
建造该舰舰导弹组件是为了能让军舰在海上同较小型的舰船接战。这些系统将装备“长弓狱火”导弹。
项目经理特德·佐贝尔又说：“SSMM是水面作战任务包的一个重要部分。这次试射将让我们安全地进入开发性测试阶段，并很快将这一能力运用于濒海战斗舰。”
从2017年晚些时候到2018年，海军将继续在濒海战斗舰上测试SSMM。（参考消息网）
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