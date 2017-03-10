俄媒认为：王毅秀中俄友好敲打特朗普
中国外长王毅称，当前中俄关系正处于历史最好时期，双方互信也达到历史最高水平，绝不会因外部因素影响而动摇。
文章称，有理由认为，中国外长的这番话是在向美国及其新政府表明态度。
华盛顿和北京的关系在特朗普带着捍卫美国经济的利益的政策上台显著激化，美中冲突变得不可避免。
需要注意的是，王毅的这番表态不是在俄中外加官会晤之时作出的，而是在两会期间。
俄罗斯科学院远东研究所主任研究员亚历山大·罗曼诺夫的分析指出，中国外交和西方或俄罗斯外交不同的是，中国外交并不频繁与媒体交流。
中国外交部就这类问题举行的大型记者会每年只有一次，因此在这场记者会上能够了解到中国官方的对外政策。罗曼诺夫指出：“正因为如此，王毅在这场记者会上所说的一切都值得注意，不仅是中俄关系，还有提出的其他所有议题。”
罗曼诺夫认为，北京在俄中双边关系上的外交立场近几年没有发生变化。他总结说：“俄中关系确实处于历史最高水平，从乌克兰危机爆发起，北京经常说，中国不会改变这一对俄罗斯具有重要战略意义的问题的理解。”
去年的中国外长记者会上，中方就作出了类似表态。北京频繁强调，任何第三方均改变不了中俄深化全方位合作的大趋势。罗曼诺夫总结说：“乌克兰危机后，美国人和欧洲人试图让中国加入对俄罗斯的制裁。北京随即拒绝了这一提议并强调，中国推行独立自主的对外政策，不依靠他人意见。”
引发这些波折的是特朗普。罗曼诺夫说：“特朗普起初说，他会与俄罗斯达成外交交易，一起对中国施压，但如今他‘改变了主意’并延续前总统奥巴马在俄美双边关系上的路线。”所有这些说明，当前的世界政治局势具有无法预料的特点，没人能够准确预测未来美国的外交路线会是什么样。
罗曼诺夫认为，现在完全搞不清俄美关系和中美关系今后将如何碰撞，北京已经确定了在对俄关系上的路线。这一切表明，北京不会进行外交交易，比如，不会用俄罗斯交换南海。
“说到外交威胁的问题，对北京来说，首先是美国在韩国部署反导系统。‘萨德’系统是对中国的直接挑战，北京从未谋求与美国在核武器领域势均力敌。”罗曼诺夫指出，这对中国而言是可怕的威胁——俄罗斯拥有中国不能比肩的战略核力量，看看俄罗斯对美国反导系统靠近本国边境的反应就足够了。
罗曼诺夫总结说：“北京将此理解为西方遏华政策的体现。美国否认这点，并借口这是为应对来自朝鲜的威胁。但可以回忆一下，华盛顿当初是如何用伊朗作为在罗马尼亚部署反导系统的理由的。”
中国看到伊朗核协议没有改变在罗马尼亚部署MK-41垂直发射装置的事实。因此中国不会信任美方提议的任何交易，无论涉及朝鲜问题还是中俄关系。（俄罗斯今日经济通讯社网站）
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