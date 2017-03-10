投资者重返中国不良债务市场
在观望多年后，全球投资者正重返中国日益扩大的不良债务市场。
据几位知情人士透露，在过去几个月中，私募股权基金孤星基金公司和太平洋联合集团已经开始收购中国不良贷款投资组合。
这些公司的进入标志着外国基金多年来首次在没有颇具影响力的本土合作伙伴的情况下，冒险进入中国不良债务市场。
过去三年间，在全球金融危机爆发、政府主导实行信贷宽松政策后，中国银行的不良贷款规模激增。去年年底，投资者估计中国的不良债务规模达到3万亿美元。
北京已寻求以诸多解决办法来降低金融部门不良资产的水平，比如不良贷款证券化，或推动银行债转股。
尽管这一市场迅速发展，但大多数全球投资者避免在中国投资不良债务，他们对在当地法院进行长期法律战争，以及与中国日益萎缩的制造业部门相关的、难以解决的贷款感到担忧。
但是，德勤华永会计师事务所驻东京的投资组合首席顾问乔纳森·丹尼尔认为，在欧洲的不良债务投资增长放缓之际，预计更多的全球基金将转向中国。
丹尼尔说：“2016年我们见证了欧洲不良贷款销售额达到1700亿美元，这一数字比我们在亚洲看到的要大的多。我们注意到，在英国、爱尔兰和西班牙，销售额及收益都在下降。在欧洲解决其不良贷款问题之际，对于未来的交易而言，美国私募股权投资者如今正把目光投向亚洲，尤其是中国。”
太平洋联合集团已在中国经营私人信贷业务大约十年，其常务董事詹妮·刘（音）说，不良贷款规模激增吸引该集团进入不良贷款市场。
刘表示：“之前不良信贷规模没有那么大，如今正在显著增长。人们肯定有更大的兴趣，尤其是外国投资者，即使这一市场仍由中国主导，这很可能是一个持续多年的周期开始。”
刘表示，太平洋联合集团的目标将是投五六千万美元以上到不良贷款投资组合中。
孤星基金公司未就这一话题作出回应。
仅有少数外国投资者进入中国不良贷款业，孤星基金公司和太平洋联合集团是其中两家。
去年11月，新岸资本公司开始在中国收购不良贷款投资组合。该集团是由中国不良债务长期投资者方杰明成立的。
全球基金橡树资本公司于2013年与中国信达资产管理股份有限公司成立了合资企业。2016年，科尔伯格-克拉维斯-罗伯茨公司与一家国有资产管理公司中国东方资产管理公司合作。
ADM基金董事萨比塔伊·普拉卡什说：“如果我们能找到机会从银行打折收购债务，并与公司发起人合作进行重组，那么这可能值得考虑。不过，大多数不良债务都是传统制造部门的，产能大大过剩，企业状况未经证实。我们虽然擅长资产重组，但更愿意在考虑这些资产前看到公司偿债能力得到证实。”（英国《金融时报》网站）
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