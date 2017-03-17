峰回路转 ？迪士尼决定上诉力争在马来西亚上映
（马来西亚3月17日）针对马来西亚电检局刪减真人版电影《美女与野兽》的同性恋情节，迪士尼公司已向马来西亚内政部提出上诉。
据法新社报道，迪士尼未放弃马来西亚市场，仍在努力争取完整版在马来西亚上映。
法新社就马来西亚官员的说法后，迪斯尼公司要求马来西亚当局检讨刪减电影情节的决定，并希望电影将于本月30日在马来西亚重新上映。
不过，昨日法新社新闻指迪士尼公司宁可放弃马来西亚市场，也不愿让马来西亚当局刪减情节。
真人版《美女与野兽》由英国女神艾玛·华森（Emma Watson）主演，全球上映首日的票房报捷，超越《海底总动员2：多莉去哪儿》（Finding Dory），成为首日最高票房的家庭电影。
据法新社报道，电影《美女与野兽》（Beauty and the Beast）上映前，导演比尔甘顿（Bill Condon）自曝，电影对原著剧情进行了改写，为两名角色加入男同性恋情节，而引起各界关注。
针对上述一事，马来西亚电检局阿都哈密认为，该电影一些情节的歌唱与舞蹈情节，具有同性恋题材，演员还掀开衣服露出肚腩的“爱痕”（love bite）。
他说，其实他也想带孙子去看该电影，但国有国法，但是他们不支持同性恋、双性恋、变性人。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost