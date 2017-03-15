亚太15国承诺推动TPP替代协议
核心提示：在为期两天的高级别对话会期间，来自亚太地区15个国家的代表分析了美国退出TPP后的地区贸易形势和可能的替代方案。
外媒称，在智利出席亚太区域经济一体化高级别对话会的15国代表表示，将选择通过亚太地区四五个国家快速达成广泛贸易协议，来代替因美国退出而破裂的《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）。
据埃菲社智利比尼亚德尔马3月15日报道，在为期两天的高级别对话会期间，来自亚太地区15个国家的代表分析了美国退出TPP后的地区贸易形势和可能的替代方案。
智利外长穆尼奥斯在对话会结束后表示：“太平洋联盟部长会议已经决定，在短期内启动与亚太地区伙伴之间的旨在达成高质量的自由贸易协定的会谈。这是一个十分重要的信号，也是迈向区域一体化的途径。”
作为太平洋联盟轮值主席国的智利是此次高级别对话会的召集人。墨西哥、哥伦比亚、秘鲁和智利共同组成太平洋联盟。
一旦达成自由贸易协定，各亚太经济体将被视为拉美最具活力的贸易和经济一体化组织太平洋联盟的“伙伴国家”。
穆尼奥斯说：“这是一次顺畅的讨论，尤其是有关一项协议的原则和高标准问题的讨论。很显然，这项协议如今已经不复存在。”
TPP谈判持续了6年多，于2016年初由澳大利亚、文莱、加拿大、智利、美国、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南签署。这些国家的国内生产总值（GDP）占世界总量的40%。
TPP的正式生效需要在2018年2月前获得至少6个国家的批准，这6个国家的GDP总量必须占TPP所有成员GDP总和的85%。美国退出TPP后，这一先决条件让该协定的正式实施成为不可能的事情。
面对这种局面，日本等一些成员国认为失去美国的TPP已无存在的必要；新西兰等国表示将会支持达成一项替代协议；秘鲁等国则认为TPP只是发生了变化，因为美国“正处在评估其贸易政策的阶段”。
无论如何美国的缺席都促使中国加快寻求成为亚太区域经济和贸易一体化的领导者。参加对话会的中国政府拉美事务特别代表殷恒民大使15日表示，中国政府将继续推动区域一体化进程。
殷恒民大使敦促环太平洋国家继续坚持区域经济一体化这一大方向。他还号召这些国家坚定支持经济全球化，确保地区经济的开放与发展，推进亚太自由贸易区进程。
在15日举行的工作会议上，除美国之外的TPP缔约国一致同意开启磋商进程，以保留TPP最核心部分。
会后发布的联合声明指出，各伙伴国家重申对相互合作以便继续维护开放的市场以及商品、服务和投资的自由流通的坚定承诺。各与会国家认识到美国退出后TPP受挫正在以不同方式影响到每个经济体。与会代表就相关问题交换了意见，并分析未来为继续推动亚太地区经济一体化进程将会遵循的道路。
TPP各伙伴国一致同意由各国贸易官员牵头，共同努力为今年5月20日至21日将要举行的亚太经合组织贸易部长会议做准备。
美国没有派华盛顿的代表出席此次高级别对话会，出席会议的是美国驻智利大使卡萝尔·佩雷斯。但她没有出席15日举行的TPP伙伴国工作早餐会。
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