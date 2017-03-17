韩国旅游业因萨德遭重创，中国游客纷纷涌入泰国
（曼谷3月17日讯）受“萨德”影响使得“限韩令”发酵，中国公民“移动”到曼谷，同时也转到日本、印度及东南亚地区。
据路透社报导，泰国一家旅游机构负责人指出，近期泰国接待最多的是中国游客，大幅度上升，攸关中韩关系紧张，泰国因“萨德”而大量涌入中国游客。
泰国作为东南亚第2大经济体，旅游业占泰国经济比重的12%。而在所有到泰国旅游的外国游客中，中国游客的占比最大。不过，在2016年第四季度，由于泰国打击低价团队游，导致中国游客的数量大幅减少。
泰国旅游协会主席罗纳隆称：“最近，中国游客的数量增长了15%至20%，达到去年水平的80%，令人高兴。”
他说，近期因“萨德”导致中韩关系紧张，相信未来更多的中国游客会选择到泰国旅游。
“这对泰国来说是一个机遇，随着更多中国游客到来，我们可以看到泰国旅游业重新活跃起来。”
泰国的经济增长率落后于同区域的其他国家，因中国游客的光顾，令旅游业成为泰国经济中亮点。
据悉，2016年，共有887万中国游客到访泰国，虽然与泰国打击低价团队游之前所预期的1000万的数字，有一定差距，但泰国政府希望今年中国游客数量，能够增长到900万。
中国游客一向被称为“会移动的钱包”，在今年春节期间，多家旅游网站发佈的数据显示，共有31万1000人次到泰国观光旅游。
不仅如此，在2016年国人旅游度假账单中，泰国也以接待中国游客877万人次，带来4392亿泰铢（556亿3700万令吉）收入，排在第一位。第2、第3名分別是日本和韩国。
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