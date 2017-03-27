男子跳轨换站被高铁卡住身亡，网友：非要用命去赶车吗？

3月26日下午，在南京南站内发生一起触目惊心更发人深省的惨剧，一名男子横穿两个站台之间的轨行区，被一辆正在进站的高铁列车挤压，该男子露出上半身，下半身被卡在站台下面，表情痛苦，并伴有挣扎状态。
下午 3 点 52 分，南京消防部门接到报警，随后铁心桥消防中队和特勤中队消防官兵相继赶到现场救援。据悉，消防队员赶到现场后，利用凿岩机以及其他破拆工具对车站月台进行破拆救援，约 5 点 20 分将该男子救出。随后，男子被 120 送往医院救治，但不幸身亡。
据悉，事发列车是 D3026 次，列车由上海虹桥始发，开往汉口。计划当天下午 3 点 34 分停靠南京南站。当列车到达南京南站进入21号站台时，一年轻男子突然从对面22号站台跳下，横穿轨道，抢在D3026次列车前，试图翻上21号站台，但还没来得及爬上对面站台，就被夹D3026次列车1号车厢与站台之间。
看到现场视频的网友都表示：“这么小的缝，看起来都痛得不行！”“可以想象到那种感觉，自己生命一点点流逝的无助，走好”，“应该是站台太高爬不上去，贴在边上被车身碾过去的。不过为什么要跳轨换站台呢？南京南站高铁换乘很方便，即使时间紧迫改签就好，还是真的有什么十万火急的事情呢？” “为什么非要用生命去赶这一趟车？心疼，一路走好。”
不过网友也表示，在惋惜心痛之余，更应该警醒：乘客禁入轨道是基本规则，任何人都不应该以身涉险。世界上有一种保护生命的基本线：它叫做规则。
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