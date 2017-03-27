换心手术后14岁男生突然变学霸 ！网友：学霸不是跟脑子有关吗？

换心脏真的可以像电视剧里那样，拥有别人的记忆和性格吗？
昨天，在浙江大学医学院附属第一医院举办的“因爱起航，从心开始·心脏移植病友会”上，记者看到了11位开朗乐观、精神饱满的“换心人”，他们向记者讲述了自己“换心”后的变化。
病友会上，17岁的小翔（化名）是现场年纪最小的“换心人”，也是目前浙大一院年龄最小的一位心脏移植患者。小翔现在湖州一所重点高中就读，是一枚标准的“小鲜肉”，身高182厘米，体重57公斤，五官立体，浓眉毛、单眼皮、大眼睛。
5岁那年，浙江湖州的小翔因频繁胸闷查出肥厚性心肌病。2015年9月，还不满15周岁的小翔在浙大一院接受了心脏移植手术。手术出院后，他立马就感觉整个人轻松了很多，在家人眼中，他变得乖巧、懂事，不再暴躁、任性。再次走进校园时，小翔变成了“学霸”，每次考试均名列前茅。并以优异的成绩考上了当地一所重点高中。
看到小翔的事迹后，网友闹翻了天。“学霸主要和脑袋有关吧，跟心脏有关系吗？”“看来我与学霸就差一个心脏的差距，一直怪错了我的脑子了……”“我想换个爱因斯坦的脑子。”“确定这不是聊斋志异？”
“是不是心脏有记忆功能？可能真的它本来的主人就是这样的？”换心脏真的可以像电视剧里那样，拥有别人的记忆和性格吗？
据《英国每日邮报》报道，美国亚利桑那州大学著名心理学教授盖里·希瓦兹经过20多年调查研究发现，人类的心脏也许有某种“思考和记忆功能”，这正是许多接受心脏移植的患者突然性格大变、“继承”了心脏捐赠者性格的原因。据统计，每10例接受换心手术的病人中，就有1人会出现性格改变现象。
国内医学专家对心脏移植后，患者性格的变化，还有这样一些观点——
北京武警总医院心外科主任王奇说，这是由手术本身的技术成熟程度和患者的认知决定的。因心脏移植术属于医学界难度高、风险大的手术。患者的心脏会出现停止状态，在心脏复苏的过程中，心脏内部会进入气泡，从而产生器质性改变。身体上的器质病变，使得他们在认知方面出现了障碍，也导致性格出现轻微变化。王主任说，我国上世纪80年代出现类似的病例较多，进入21世纪后，随着心外科心脏移植技术水平的提高，医学界类似的例子反而少了。
不过，大多数网友还是认为，正是因为对生命产生了敬畏，所以懂得了珍惜。当曾经离死亡那么近，任何人都会对生命有新的认识。
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