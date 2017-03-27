新加坡国防部上月遭黑 新加坡痛定思痛向黑客宣战

新加坡上月发生一起震惊全国上下的资讯安全事件，该国国防部内部计算机系统遭黑客入侵，多达850名现役军职人员的个资遭窃取。据初步调查，这是一起有组织的网络攻击事件，原订目标锁定要直捣新加坡国防机密。所幸新加坡实时中断服务器系统，有效避免其他信息外露。
《外交家》报导，面对日益上升的网络安全威胁，新加坡决议实行具体政策，向无孔不入的黑客宣战。
本月3日，新加坡国防部长黄永宏于国会表示，新加坡将效法美国成立“网战司令部”因应资安危机。
黄透露，网战司令部正式名称为网络防御组织（Defense Cyber Organization ，DCO），下辖四大分支部门，配有2600位士兵。对这个城市国家而言，算是相当高的军事部署。
另外，新加坡也增设“网络安全”职位，确保在现存及新兴组织如DCO都有足够的人力、专业负责部门网络。日后，部门将会有全天候的网络安全工程师轮职，甚至还有些人时时待命突发状况。 这类网络安全工程师会经过严格的筛选过程，包含竞赛、培训、专业考试。新加坡认为，这有助于提升该国在资安领域的人才培育、维持国家安全。
在立法方面，新加坡亦有所行动。上周四，国会在讨论网络犯罪相关修正案时，提出了新版《计算机不当使用与网络安全法》。
该法将赋予政府更多公权力打击网络犯罪。就细节而言，将针对买卖个资、买卖黑客工具如恶意软件、通讯端口端口扫描仪（这可以让黑客知道想要入侵的主机执行的网络服务类型），以及境外网络犯罪进行开罚。
这并非新加坡首度修正他们的资安相关法令。新加坡在1993年公布了原版的计算机不当使用法（Computer Misuse Act, CMA)，该法主要规范不当取得、复制计算机信息等犯罪，日后又陆续增修了3次。
新加坡内政部在一份声明指出，此次「计算机不当使用与网络安全法」的最新修正案有助打击越来越广泛、多元的网络犯罪行为。这样看来，日前的国防部遭黑案对新加坡而言虽痛苦，却是重要教训。（台湾英文新闻）
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