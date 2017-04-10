劈腿”在先、谋杀在后 华裔女子“谋杀亲夫”案4亿保释金轰动美国，家族背景引猜测

“环球时报”微信公号4月10日消息，“劈腿”在先、谋杀在后……2016年5月，住在美国旧金山某高档社区的华裔女子李凡尼（Tiffany Li）被控策划、参与“谋杀亲夫”，被警方逮捕。这起当时轰动一方的大案，近日再次引发热议：在亲友协助下，嫌犯家人在短时间内凑齐约合4.5亿元人民币天价保释金，将嫌犯成功接回家中。美国媒体说，这笔巨款不仅在旧金山创下一项最高纪录，恐怕在整个美国刑事诉讼史上也能位居前列。
随着事情不断发酵，有关李凡尼的家世背景和“神秘后台”近日受到多方关注和猜测，一时间流言四起，“加州因为李凡尼上了新闻热搜”。
据俄罗斯卫星新闻网4月9日报道，支付总额6600万美元（约合4.5亿元人民币）的保释金后，涉事嫌犯李凡尼本月6日从旧金山湾区一处监狱获释，并被保镖接回家。考虑到凶案性质恶劣，受理该案件的当地法庭最初将保释金设为3500万美元，这个数额本身就带有些许“漫天讨价”的意味。但令人没想到的是，神通广大的嫌犯家人通过亲友、商业合作伙伴很快凑齐400万美元现金，并以当地十余处房产作抵押，凑齐保释金的大头部分。
香港《南华早报》报道说，现年31岁的李凡尼涉嫌策划谋杀27岁的前男友基思·格林，与她一同被捕的还有两名男性嫌犯。据了解，李凡尼和格林虽然并未完婚，但共同生活了很长时间，还育有两个孩子。2015年，格林发现女友和另一名男性嫌犯巴亚特存在不当关系，二人感情破裂。媒体透露，这起凶案的动机似乎同两个孩子的抚养权有关。
旧金山当地媒体透露，李凡尼祖籍中国，自幼来美国定居，据说这名富家女特别喜爱结交中东和非洲裔男性。李凡尼的家人在加州希尔斯伯勒市拥有一栋法式豪宅，住在这个“深宅大院”的华裔家庭对外界来说格外神秘：除了偶尔能看到保姆、佣人和园丁出入外，很少见到房主本人。在宅邸的车道上，经常停着劳斯莱斯、法拉利一类豪车。
李凡尼获得保释不仅令当地舆论大跌眼镜，更对受害者的亲友造成不小打击。知情人透露，格林的母亲很难接受这一事实。格林家的长辈不满地告诉媒体：“在加州，我没听说过谋杀罪指控还能取保候审。”李凡尼的邻居说，警方实施抓捕行动时，开着装甲车撞开豪宅的大门。李凡尼刚被捕时，格林的好友就告诉媒体，嫌犯是“危险人物”，她出自一个“有权有势的显赫家庭”，“即便被关押也有实施报复的能力”。
李凡尼今年9月18日将同另两名嫌犯一并出庭受审，若被定罪将面临终身监禁。舆论认为，即便李凡尼在保释期间将受到严密监控、护照等证件也被没收，但她仍有可能借机外逃，“花了大价钱难道不是为了逃命”？
此事目前在社交媒体上引发热议，认为李凡尼案又是一起“属于权贵阶层的胜利”。不少人将矛头指向美国备受争议的保释体系，还有不少人好奇“李凡尼到底是什么人？”“她的母亲为什么有这么多房产？”“虽然中国人喜欢买房，但应该调查这个家族的财产来源。”
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