轰香港批新加坡 柯文哲否认失言、拒道歉

台北市长柯文哲昨受邀参加《新新闻》社庆系列演讲，再度语出惊人，左轰「香港不只小，连选举、自由的灵魂都没有」，又炮轰「新加坡是住在笼子里面的金丝雀」。外界认为此番言论不当，但柯今联访时仍否认失言，且果断拒绝向港民道歉，甚至称「不是所有时间都可讲实话」。
柯文哲3月底出访东盟国家时曾说，「香港很无聊，就一个小岛有什么好看的」，此番言论引起的讨论迄今未歇。岂料，柯文哲昨受邀演讲时，加码轰「香港不只小，连选举、自由的灵魂都没有」，另炮轰新加坡是「住在笼子里面的金丝雀」。
此番言论遭现场港人、智库「民主思路」理事黄梓谦回击，「我们不是没有灵魂、没思想的小岛」，呼吁柯文哲能谦虚一点。另黄也讽，台湾经济不佳，10年前翻阅台湾报纸，大学生收入25K；如今再翻报纸，大学生收入26K。
对此，网友王派振在新闻连结留言，「自吹自擂已经很糗了，还公开讥讽其他国家，这其实满丢脸的，拜托自制一下」。网友Tsai Zong则讽柯文哲是「男版洪秀柱」，爱胡扯。另有港澳网友Kam Tim Chan怒呛：「香港是小岛又怎样？台湾是中国最大的岛就很了不起？跩甚么跩？」
面对港人批评、网友炮声隆隆，柯文哲却依旧自我感觉良好。他今联访表示，去年7月出访新加坡，并与对方部长进行闭门会议；他在该会议时，就曾讲过类似言论（指「新加坡是住在笼子里面的金丝雀」），但对方仅苦笑响应。
媒体问柯，此言论会否造成外交滋扰？柯未正面响应并说，「有时候市长跟市民讲话应该不太一样」柯进一步说，台湾好不容易才拥有民主、多元、自由开放，值得珍惜；但不可讳言，有时民主、民粹搞不清楚，还被人家嘲笑经济成长差。被嘲笑的部分要急起直追，例如：经济成长、都市建设、国际化都输人家，需要继续要努力。
对于近日的争议言论，柯文哲迄今不认为是失言，并称「不是每个时候都可以讲实话」。媒体认为相关言论已伤害港人情感，有否打算道歉？柯则果断拒绝：「不用吧。」
另外，柯文哲曾因不满「爱滋案」遭弹劾，2012年时扬言移民新加坡。媒体问柯，是否还想移民？柯说不会，过去的言论是气话；出访新加坡后，他还是喜欢台湾的民主自由多元开放。（自由新闻网）
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