新加坡旁中国购房团锐减一半 森林城市影响最严重

（新山综合讯）马来西亚旅游业者表示，由于受到中国外汇管制及旅游淡季影响，到新山旅游及购买房地产的“购房团”已经锐减五成。这类购房团在高峰时期每月可达七八十个，但目前只有三四十个。
旅游业者告诉《东方日报》，到新加坡旁马来西亚新山的中国购房团今年2月之后开始减少，4月份又适逢旅游淡季和清明节，这时期的购房团就更少了。
据了解，中国发展商碧桂园的森林城市项目的买房团主要来自中国，因此受影响最严重。其他发展商如富力集团则不仅接待中国的买房团，也接待来自香港和台湾等地区的团，因此影响不大。
《东方日报》记者走访森林城市发现，前来看房的中国团有所减少。可停放10辆旅游巴士的停车场，只停放三辆旅行巴士。据悉，旅游巴士之前都停满停车场，但最近几周都明显减少。
马来西亚华人旅游业公会柔佛分会主席何建发表示，中国买房团的确少了，但其他国家的购房团却不受影响。他表示，虽然碧桂园在中国的销售展厅已停止安排购房者到新山森林城市展厅看房，但森林城市在中国许多城市都有代理，当地民众仍可透过这些代理指路前往森林城市。
乐游旅行有限公司董事经理胡健全则认为，中国购房团减少并不一定和外汇管制有关，而是刚好碰上中国旅游淡季和清明节。他相信中国五一长假来临时，中国购房团数量将回升。
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